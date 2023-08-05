  • Alwasat News
Atwasat

معرض في لندن لتقديم كنوز النجم البريطاني فريدي ميركوري قبل طرحها للبيع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 08:59 مساء
معرض في لندن لتقديم كنوز النجم البريطاني فريدي ميركوري قبل طرحها للبيع
تاج وعباءة من مقتنيات فريدي ميركوري، 3 أغسطس 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

تستضيف لندن على مدى شهر معرضًا يضم مجموعة مقتنيات مختلفة كان يملكها النجم البريطاني الراحل فريدي ميركوري، من مخطوطة «بوهيميان رابسودي» إلى منفضة سجائر مرورًا بمجموعته اليابانية الخاصة، قبل تفريق هذه الكنوز لبيعها ضمن مزاد تقيمه دار «سوذبيز».

خلف واجهة دار المزادات الشهيرة، المزينة بشارب كبير لهذه المناسبة، أعيد تكوين عالم المغني الشهير في فرقة كوين الذي توفي عام 1991 بسبب الإيدز، في منزله في غاردن لودج بمنطقة كنسينغتون في غرب العاصمة البريطانية، حسب وكالة «فرانس برس».

في هذا المنزل، جرى الاحتفاظ بهذه الكنوز لمدة ثلاثة عقود، وفق ما أوضح ديفيد ماكدونالد، المسؤول عن بيع هذه القطع ذات المالك الوحيد.

مقتنيات رائعة أمام الجمهور بداية من الجمعة 
يتيح المعرض الذي فتح أبوابه، الجمعة، التجول في الغرف المختلفة للاستمتاع بمشاهدة قطع بارزة من مقتنيات ميركوري، بينها التاج والرداء الذي كان يضعه الفنان عندما كان يغني «غاد سايف ذي كوين» التي كان يختتم بها كل حفلة موسيقية من جولة كوين الأخيرة بعنوان «ذي ماجيك تور» عام 1986.

وبحسب سيسيل برنار، المديرة العامة للفرع الأوروبي في دار سوذبيز، فإن شغف ميركوري الكبير باليابان كان من بين الأمور التي اكتشفتها أثناء التحضير للمعرض الذي يستقبل الزائرين مجانًا حتى 5 سبتمبر، تاريخ ميلاد المغني، ولسلسلة المزادات الست التي ستقام في سبتمبر.

وقالت برنار للوكالة الفرنسية: إن الكيمونو والمطبوعات وقطع الخزف التي كان يجمعها ميركوري تمثل مجموعة فريدة تمامًا.

ويعكس الأثاث الطابع السائد في دارة ميركوري. فبين طاولة مطبخ بالية من هنا، وأثاث حديقة من هناك، يمكن للزائر أن يتخيل الاحتفالات مع أدوات المائدة الفاخرة التي كانت مستخدمة في المكان.

وتروي هذه الأشياء عن العناية والاهتمام بالتفاصيل التي قدمها فريدي ميركوري لضيوفه في استقبالاته.

صندوق موسيقى ومسودات للأغاني.. ضمن المعروضات
ومن القطع اللافتة في المعرض، صندوق موسيقى «ورليتسر» عائد لعام 1941 اشتراه المغني لمطبخ منزله، وعليه أسطوانات لأغنيات مثل «هللويا آي لوف هير سو» لراي تشارلز، و«ريت إت آب» لليتل ريتشارد و«شايك، راتل أند رول» لبيل هايلي.

ويتجلى الشغف الموسيقي في مسودات أعظم أغنيات فرقة كوين، وفي مقدمتها أغنية بوهيميان رابسودي. وتضم هذه المسودة خمس عشرة صفحة تكشف الاتجاهات المختلفة التي تصورها الفنان لهذا العمل الذي كان سيُسمى في بادئ الأمر مونغوليان رابسودي (الرابسودي المنغولي).

آلة البيانو بين مليونين و3 ملايين إسترليني 
ومن أبرز القطع المعدة للبيع في المزاد، والتي كُشف عنها الخميس، آلة بيانو من نوع ياماها حصل عليها ميركوري في العام 1975 وألّف فيها جلّ أعماله تقريبًا، بحسب غابرييل هيتون، المتخصص في الكتب والمخطوطات.

وتُقدّر سوذبيز قيمة هذا البيانو بمبلغ يتراوح بين مليوني وثلاثة ملايين جنيه إسترليني (بين 2,55 مليون دولار و3.82 مليون دولار).

كما يضم المعرض ملابس فريدي ميركوري، بما يشمل ستراته، وحذاءه، ونظاراته، وبزاته المسرحية البراقة، حتى القميص الأصفر الذي ارتداه في حفلته الأخيرة في 9 أغسطس 1986.

كذلك، يعرض مجموعة من القصائد مرفقة بشروح عبر تعليقات وضعها خلال سنوات شبابه الأولى فاروخ بولسارا، الاسم الحقيقي لفريدي ميركوري، مع قصيدة من تأليفه الخاص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر

سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر
ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي

ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي
مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد

مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد
صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»

صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»
كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)
في خضم الجفاف .. البرازيل تنجح في خفض إزالة غابات الأمازون خلال يوليو

في خضم الجفاف .. البرازيل تنجح في خفض إزالة غابات الأمازون خلال يوليو
«مكافحة الأمراض» يعدِّد أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل

«مكافحة الأمراض» يعدِّد أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل
«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت

«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات

المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات
متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية (فيديو)

متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية...
لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة

لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن

إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر

بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تكييف الهواء موضع نقاش عالمي في ظل موجات الحر الحادة.. راحة فورية وعيوب تضر المناخ
تكييف الهواء موضع نقاش عالمي في ظل موجات الحر الحادة.. راحة فورية...
بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً
بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً
«إكس» تتيح لمستخدميها إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم
«إكس» تتيح لمستخدميها إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب ...
تيك توك يعلن عن تغييرات امتثالا لقواعد أوروبية جديدة صارمة
تيك توك يعلن عن تغييرات امتثالا لقواعد أوروبية جديدة صارمة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية
الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية...
بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً
بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً...
اكتشاف نجم غريب بوجهين مختلفين يبعد 1300 سنة ضوئية عن الأرض
اكتشاف نجم غريب بوجهين مختلفين يبعد 1300 سنة ضوئية عن الأرض...
أكثر من 60% من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي
أكثر من 60% من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي...
تويتر تستبدل شعار الطائر الأزرق بحرف «إكس»
تويتر تستبدل شعار الطائر الأزرق بحرف «إكس»...
المزيد
معرض في لندن لتقديم كنوز النجم البريطاني فريدي ميركوري قبل طرحها للبيع
معرض في لندن لتقديم كنوز النجم البريطاني فريدي ميركوري قبل ......
صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»
صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»...
زوكربيرغ يكشف تعديلات جديدة في «ثريدز»
زوكربيرغ يكشف تعديلات جديدة في «ثريدز»...
تيك توك يعلن عن تغييرات امتثالا لقواعد أوروبية جديدة صارمة
تيك توك يعلن عن تغييرات امتثالا لقواعد أوروبية جديدة صارمة...
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال ......
المزيد