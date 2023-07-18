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النرويج تهدد «ميتا» بغرامة 100 ألف دولار يوميا بسبب جمع البيانات

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 18 يوليو 2023, 11:18 صباحا
النرويج تهدد «ميتا» بغرامة 100 ألف دولار يوميا بسبب جمع البيانات
شعار شركة «ميتا». (أرشيفية: الإنترنت)
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حذرت هيئة حماية البيانات النرويجية من أنها ستمنع المنصات التابعة لشركة «ميتا» من استخدام وجمع البيانات الشخصية للمستخدمين في الحملات الإعلانية المستهدفة، مهددةً بفرض غرامة يومية قد تصل إلى 100 ألف دولار.

تخضع ممارسات الأعمال لشركة «ميتا»، أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية، للفحص والتدقيق في أوروبا بسبب مخاوف بشأن الخصوصية، مع فرض غرامات ضخمة عليها خلال السنوات القليلة الماضية، حسب إذاعة «صوت أميركا».

وذكرت الهيئة الرقابية، أمس الإثنين، أن «ميتا» تستخدم بيانات مثل مواقع المستخدمين والمحتوى المنشور في أغراض إعلانية.

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ممارسات غير قانونية لمنصتي «فيسبوك» و«ميتا»
أوضحت الهيئة النرويجية في بيان: «هيئة حماية البيانات النرويجية تعد ممارسات ميتا غير قانونية، ومن ثم ستفرض حظرا موقتا على ممارسات الإعلانات في فيسبوك وإنستغرام».

ومن المقرر أن يدخل قرار الحظر حيز التنفيذ في الرابع من أغسطس المقبل، وسيستمر ثلاثة أشهر، لمنح «ميتا» الوقت الكافي لتصحيح التدابير الخاطئة. وفي حال لم تلتزم الشركة بالقواعد الجديدة، ستواجه غرامة 100 ألف دولار يوميا.

وقد واجهت «ميتا» انتكاسة قوية في وقت سابق من العام، حينما رفض المنظمون الأوروبيون الأساس القانوني الذي تعتمد عليه لتبرير جمعها البيانات الشخصية للمستخدمين.

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