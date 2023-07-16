  • Alwasat News
Atwasat

«تويتر» فقدت نحو نصف عائداتها الإعلانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 09:09 صباحا
«تويتر» فقدت نحو نصف عائداتها الإعلانية
هاتف تظهر على شاشته صورة إيلون ماسك بينما يبرز في الخلفية شعار «تويتر»، (أرشيفية: ا ف ب)
alwasat radio

أعلن الملياردير إيلون ماسك أن شبكة «تويتر»، التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر 2022، فقدت ما يقرب من نصف عائداتها الإعلانية. وردّ ماسك عبر «تويتر» على مستخدم قدّم اقتراحات إستراتيجية بشأن مستقبل الشبكة، قائلاً: «ما زلنا في حالة تدفق نقدي سلبي بسبب انخفاض بنسبة تقرب من 50% في عائدات الإعلانات، وأعباء ثقيلة مرتبطة بالمديونية». وأضاف: «علينا الوصول إلى تدفق نقدي إيجابي قبل أن نتمتع برفاهية القيام بأي شيء آخر»، من دون تقديم تفاصيل إضافية، وفق وكالة «فرانس برس».

انزعاج مستخدمي «تويتر»
أثارت الخطوات التي اتخذها إيلون ماسك منذ استحواذه على «تويتر» انزعاجاً لدى مستخدمي الشبكة والمعلنين. وفي مايو، لفتت شركة «إنسايدر إنتلجنس» إلى أن «تويتر» في طريقها لتحقيق أرباح دون الـ3 مليارات دولار في العام 2023، أي أقل بمقدار الثلث تقريباً مما كانت عليه في 2022.

مذاك، أعلن الملياردير اتخاذ خطوات إضافية زادت حال الاستياء لدى المستخدمين، بينها إعلانه في أوائل تموز/يوليو الحالي حصر عدد التغريدات المسموح بقراءتها بـ10 آلاف يومياً للحسابات الموثقة، وبـ1000 يومياً للحسابات غير الموثقة، وصولاً إلى 500 تغريدة يومياً فقط للحسابات الجديدة. وبعد بضعة أيام، أعلنت «تويتر» أن خدمة TweetDeck (تويت دك) المستخدمة على نطاق واسع من المتخصصين في مجال المعلومات ستكون محصورة بدءاً من الشهر المقبل في أصحاب الحسابات الموثقة، أي للمشتركين في خدمات «تويتر» المدفوعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج ويطالب بتدخل الدبيبة

فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج ويطالب بتدخل ...
رونالدو: فوز النصر بالدوري السعودي أهم من حصولي على لقب الهداف

رونالدو: فوز النصر بالدوري السعودي أهم من حصولي على لقب الهداف
ميسي يوقع رسمياً لنادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2025

ميسي يوقع رسمياً لنادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2025
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة

الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
خبير نفطي يستبعد إعلان «القوة القاهرة» إلا إذا طالت الإغلاقات

خبير نفطي يستبعد إعلان «القوة القاهرة» إلا إذا طالت الإغلاقات
الدبيبة مهنئا الأهلي طرابلس: قدمنا 140 مليون دينار دعما.. وأدعو الاتحادات الرياضية إلى مزيد من الانضباط

الدبيبة مهنئا الأهلي طرابلس: قدمنا 140 مليون دينار دعما.. وأدعو الاتحادات ...
ماذا بعد دعوة باتيلي وموافقة مجلس الدولة على مقترح القوانين الانتخابية؟

ماذا بعد دعوة باتيلي وموافقة مجلس الدولة على مقترح القوانين الانتخابية؟
بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة بطاو

بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة ...
كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!

كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!
ما قبل الإقفالات.. معركة النفط بين ضغوط الخارج و«لجنة المنفي» والحراسة القضائية

ما قبل الإقفالات.. معركة النفط بين ضغوط الخارج و«لجنة المنفي» والحراسة القضائية
«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على المريخ

«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على المريخ
الكشف عن ملابسات وفاة ابنة بريسلي

الكشف عن ملابسات وفاة ابنة بريسلي
مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون
السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات

السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»

قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان

تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت

ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ميتا» تستعد لإدخال تعديلات جديدة على تطبيق «ثريدز»
«ميتا» تستعد لإدخال تعديلات جديدة على تطبيق «ثريدز»
«غطاء حراري».. ابتكار جديد لحماية بطارية السيارات الكهربائية
«غطاء حراري».. ابتكار جديد لحماية بطارية السيارات الكهربائية
بفضل الذكاء الصناعي.. رجل مصاب بالشلل يستعيد قدرته على المشي
بفضل الذكاء الصناعي.. رجل مصاب بالشلل يستعيد قدرته على المشي
التلسكوب الفضائي يلتقط صورة مذهلة لولادة نجوم تشبه الشمس
التلسكوب الفضائي يلتقط صورة مذهلة لولادة نجوم تشبه الشمس
مجلة «نيتشر»: روبوت المحادثة الطبي نجح في اختبار الطب الأميركي
مجلة «نيتشر»: روبوت المحادثة الطبي نجح في اختبار الطب الأميركي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ
أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ...
«ميتا» تكشف تطبيق «Threads» الجديد المنافس لـ«تويتر»
«ميتا» تكشف تطبيق «Threads» الجديد المنافس لـ«تويتر»...
علماء يعلنون بحيرة كراوفورد في كندا موقع انطلاق حقبة جيولوجية جديدة على الأرض
علماء يعلنون بحيرة كراوفورد في كندا موقع انطلاق حقبة ......
بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته الأخيرة
بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته ......
مرصد «كوبرنيكوس»: العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرا
مرصد «كوبرنيكوس»: العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرا...
المزيد
«تويتر» فقدت نحو نصف عائداتها الإعلانية
«تويتر» فقدت نحو نصف عائداتها الإعلانية...
الهند تطلق مهمة ناجحة للهبوط على سطح القمر
الهند تطلق مهمة ناجحة للهبوط على سطح القمر...
«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على المريخ
«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على ......
مجلة «نيتشر»: روبوت المحادثة الطبي نجح في اختبار الطب الأميركي
مجلة «نيتشر»: روبوت المحادثة الطبي نجح في اختبار الطب ......
التلسكوب الفضائي يلتقط صورة مذهلة لولادة نجوم تشبه الشمس
التلسكوب الفضائي يلتقط صورة مذهلة لولادة نجوم تشبه الشمس...
المزيد