بفضل الذكاء الصناعي.. رجل مصاب بالشلل يستعيد قدرته على المشي

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

استعاد رجل مصاب بالشلل قدرته على المشي من جديد بفضل عمليات زرع تعتمد على تقنية الذكاء الصناعي نجحت في إعادة التواصل بين المخ والحبل الشوكي.

وقال غيرت يان أوسكام: «يمكنني الآن فقط أن أفعل ما أريد، عندما أقرر اتخاذ خطوة، سيبدأ التحفيز بمجرد أن أفكر في الأمر»، مضيفًا: «أتمتع الآن بالحرية التي لم أكن أمتلكها.. بين العمليات الجراحية والعلاج كانت رحلة طويلة للوصول إلى هنا»، كما نقلت شبكة «فوكس نيوز».

وأصيب غيرت، 40 عامًا من هولندا، بالشلل في أعقاب حادث بالدراجة منذ 12 عامًا، وفقد القدرة على استخدام ساقيه، كما تأثرت قدرته على التحكم في الذراعين.

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وسمحت التقنية الجديدة، وهي من ابتكار عالم الأعصاب الفرنسي غريغوار كورتين وتصميم لجنة الطاقة الذرية الفرنسية، لغيرت بالمشي، وتعتمد على أبحاث استمرت سنوات طويلة. ويمكن لتلك التقنية، إلى جانب تدريبات طبيعية مكثفة، إعادة تحفيز الجزء السفلي من العمود الفقري، ومساعدة المصابين بضرر في الحبل الشوكي.

ويقوم المشروع على «واجهة بين الدماغ والحاسوب يمكن زرعها في المخ وقاعدة العمود الفقري لإنشاء جسر رقمي.. تستخدم هذه الواجهة خوارزميات مدعومة بالذكاء الصناعي لفك تشفير سجلات المخ في الوقت الفعلي، والسماح للكمبيوتر بتحديد كيف يرغب المريض في تحريك ساقيه».

وسمحت هذه التقنية لغيرت بالمشي مجددًا والقيام بأنشطة اعتقد في السابق أنها أصبحت من المستحيلات.

وبعد ستة أشهر من التدريبات، كان غيرت قادرًا على استعادة بعض الإدراك الحسي والمهارات الحركية التي فقدها، حتى أنه كان قادرًا على المشي بالعكازات عندما جرى إيقاف التكنولوجيا.