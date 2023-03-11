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ذكور بأثداء.. البيرو تكتشف نوعا جديدا من السحالي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 11:41 صباحا
ذكور بأثداء.. البيرو تكتشف نوعا جديدا من السحالي
نوع من السحالي في متنزه أوتيشي الوطني في البيرو في صورة موزعة في 16 يناير 2023 (أ ف ب)
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أعلنت السلطات البيروفية، الجمعة، اكتشاف نوع جديد من سحالي «بروكتوبوروس»، داخل منتزه وطني في منطقة جبال الأنديس.

وأعلنت سلطة المناطق المحمية أن هذا النوع الصغير موجود في حديقة أوتيشي الوطنية، في منطقة من الأدغال تتشارك إدراتها مقاطعتا كوسكو وخونين، وفق «فرانس برس».

- علماء بيرو يكتشفون نوعا جديدا من السحالي

وهذه عينة جديدة من جنس «بروكتوبوروس» الذي يشمل أنواعا تعيش في غابات ومراعي جبلية عالية على منحدر الأمازون في جبال الأنديس، على ما أفادت الخدمة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية من جانب الدولة (Sernanp)، من دون تحديد تاريخ الاكتشاف الذي حصل في منطقة يراوح علوّها بين 3241 مترا و3269 فوق سطح البحر.

 خصائص هذا النوع الجديد
وذكرت الوكالة أن من بين خصائص هذا النوع الجديد الذي اكتشفه فريق من خمسة باحثين، «الجلد الأملس على الرأس الذي يفتقر إلى الأخاديد أو الخشونة، والجفون ذات القرص الشفاف وغير المقسم».

ولدى ذكور هذه السحالي رقبة باللون الرمادي الغامق إلى الأسود، وثدي وبطن، بينما للإناث رقبة رمادية شاحبة وصدر وبطن باللون الرمادي الغامق.

وتقول سلطات البيرو إن هناك 20 نوعا من سحالي «بروكتوبوروس»، 18 منها موجودة في البيرو.

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