علماء بيرو يكتشفون نوعا جديدا من السحالي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة الوطنية، المسؤولة عن المناطق الطبيعية المحمية في هذا البلد، في بيرو، اكتشاف نوع جديد من السحالي، داخل محمية طبيعية في كوسكو.

وأشارت الهيئة في بيان، الإثنين، إلى أنّ «منتزه أوتيشي الوطني اكتشف نوعا جديدا من السحالي»، وفق «فرانس برس».

واكتُشف النوع الجديد المُسمى «بروكتوبوروس تايتنز- Proctoporus titans»، في بونا التي تشكل هضبة عالية على ارتفاع 3241 مترا.

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وتتميز السحلية المُكتشفة بلونها الرمادي الغامق وذيل أطول من جسمها. ويحوي ظهرها قشورا فيما يتميّز رأسها بالخطوط.

ومنتزه أوتيشي الوطني منطقة محمية في كوسكو وجونين ويضم 305.973 هكتار من الغابات المرتفعة.