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علماء بيرو يكتشفون نوعا جديدا من السحالي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 10:34 صباحا
علماء بيرو يكتشفون نوعا جديدا من السحالي
نوع جديد من السحالي في متنزه أوتيشي الوطني في البيرو (أ ف ب)
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أعلنت الهيئة الوطنية، المسؤولة عن المناطق الطبيعية المحمية في هذا البلد، في بيرو، اكتشاف نوع جديد من السحالي، داخل محمية طبيعية في كوسكو.

وأشارت الهيئة في بيان، الإثنين، إلى أنّ «منتزه أوتيشي الوطني اكتشف نوعا جديدا من السحالي»، وفق «فرانس برس».

واكتُشف النوع الجديد المُسمى «بروكتوبوروس تايتنز- Proctoporus titans»، في بونا التي تشكل هضبة عالية على ارتفاع 3241 مترا.

- اكتشاف أكبر سن لنوع من السحالي عاش قبل 205 ملايين سنة

وتتميز السحلية المُكتشفة بلونها الرمادي الغامق وذيل أطول من جسمها. ويحوي ظهرها قشورا فيما يتميّز رأسها بالخطوط.

ومنتزه أوتيشي الوطني منطقة محمية في كوسكو وجونين ويضم 305.973 هكتار من الغابات المرتفعة.

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