عودة «تيك توك» بعد تعطل مفاجئ حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط

عاد تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير «تيك توك» للعمل بعد أن شكى، الخميس، عدد من المستخدمين حول العالم من تعطل تشغيل المقاطع المرئية.

وأوضح المستخدمون أنه حتى مع حذف التطبيق وإعادة تحميله أو تحديثه، فإن المشكلة لا تزال قائمة، وفقا لجريدة «اليوم» السعودية.

وسجل موقع تتبع الأعطال «DownDetector»، عددا كبيرا من الشكاوى عن تعطل تطبيق «تيك توك» في عدد من الدول.

وأظهر موقع «Downdetector»، المتخصص في رصد أعطال المواقع الإلكترونية الشائعة، ارتفاعا مفاجئا في تقارير شكاوى المستخدمين الذين يواجهون عطلا فنيا بـ«تيك توك»، جعل آلاف المستخدمين في دول مختلفة غير قادرين على استخدامه.

ويواجه تطبيق «تيك توك» المملوك لشركة بايت دانس الصينية متاعب جمة وحظر في دول مختلفة، مثل أميركا ولاتفيا وكندا وتايوان وأجهزة الموظفين في البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والهند وباكستان وكذلك أفغانستان، فيما رفضت دول أخرى حظره لأنه لا يشكل خطرا على أمنها.

- «تيك توك» سيخزن بيانات مستخدميه الأوروبيين محليا بدءا من 2023

ويشكل «تيك توك» هاجسا أمنيا وأخلاقيا مع الدول المتشاحنة مع الصين.

وأتاح التطبيق أخيرا خدمة إنتاج مقاطع مرئية طويلة «سيريز» لبعض صناع المحتوى مقابل سعر محدد.

مؤشر تعطل «تيك توك» على موقع تتبع الأعطال «DownDetector» (الإنترنت)