  • Alwasat News
Atwasat

كولومبيا تبدي تفاؤلا بشأن نقل أفراس النهر للهند والمكسيك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 11:55 صباحا
كولومبيا تبدي تفاؤلا بشأن نقل أفراس النهر للهند والمكسيك
مجموعة من أفراس النهر داخل متنزه في أنتيوكيا الكولومبية، وفمبر 2013 (أ ف ب)
alwasat radio

أعرب حاكم منطقة كولومبية تشهد تكاثرا كبيرا لنحو 150 فرس نهر، عن تفاؤله بموافقة الحكومة الكولومبية على إرسال نصف أعداد هذه الحيوانات إلى محميات في الهند والمكسيك خلال الأشهر المقبلة.

وقال حاكم أنتيوكيا (شمال غرب) أنيبال غافيريا لوكالة «فرانس برس»، «نأمل في أن تجري الموافقة على التصاريح المطلوبة من المؤسسات الوطنية خلال النصف الأول من السنة الحالية، حتى نتمكن من إجراء ترتيبات الشحن جوّا».

وفي أواخر ثمانينيات القرن العشرين، أُدخلت إلى كولومبيا، وتحديدا إلى حديقة الحيوانات التابعة لتاجر المخدرات الكولومبي بابلو إسكوبار، مجموعة صغيرة من أفراس النهر.

وبعد مقتل إسكوبار العام 1993، أُطلقت الحيوانات في البرية واستوطنت في منطقة ماغدالينا ميديو، وهي عبارة عن سهل سافانا فيه أنهر ومستنقعات.

ويسعى غافيريا إلى نقل 70 فرس نهر إلى محميات في الهند والمكسيك.

ويرى أنّ تكاثر أعداد أفراس النهر «يمثل وضعا معقدا لسكان ماغدالينا ميديو، الذين يواجه بعضهم خطرا» بسبب هذه الحيوانات التي قد يراوح وزن الواحد منها بين الطنين والثلاثة أطنان.

- كولومبيا تسلم شرطيا متهما بقتل زوجته إلى الإكوادور

- بعد عقود من الاضطرابات.. «كومونا 13» واجهة ميديين الجديدة بكولومبيا

وكانت هيئة البيئة المحلية (كورنار) قد سجلت حالتي اعتداء على السكان العام 2021. وبعدما فشل برنامج لتعقيم هذه الحيوانات العام 2022، أعلنت الحكومة أنّ أفراس النهر باتت «من الأنواع الغازية»، مجيزة صيدها.

وتوصل الخبراء وهيئة البيئة إلى ضرورة إيجاد حلّ للمسألة، كون أفراس النهر تشكل تهديدا على السكان والحياة البرية.

محمية أوستوك
وأبدى غافيريا أملا في إنقاذ أفراس النهر، بفضل خطّة تولى تمويلها المدافع المكسيكي عن الحيوانات إرنستو ساسويتا.

وقال «لقد توصّلنا إلى تحديد الطريقة المناسبة لأسر أفراس النهر وحفظها.. وكيف ينبغي نقلها من أماكن أسرها إلى المطارات في المكسيك والهند».

وسيتم نقل الحيوانات إلى الهند والمكسيك داخل «صناديق محكمة الإقفال» ولن يتم تخديرها لأسباب تتعلق بصحتها.

وأكد ساسويتا، الجمعة، أنه يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل عشرة من أفراس النهر إلى محمية بأوستوك (شمال المكسيك)، وستين أخرى إلى مكان مماثل في الهند.

والسبت، نفت الإكوادور التي عرضت، حسب وسائل إعلام، استقبال عدد من أفراس النهر، أن تكون قد أجازت دخول هذه الحيوانات إلى أراضيها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويتر» يشهد تعطل الروابط الخارجية في المنصة

«تويتر» يشهد تعطل الروابط الخارجية في المنصة
«سان جرمان»: نيمار سيخضع لعملية جراحية في الكاحل وسيغيب بين «3 و4 أشهر»

«سان جرمان»: نيمار سيخضع لعملية جراحية في الكاحل وسيغيب بين «3 و4 أشهر»
ترامب يعد بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية «الكارثية» في يوم واحد

ترامب يعد بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية «الكارثية» في يوم واحد
مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني

مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني
حرب أوكرانيا.. النرويج تجني عائدات غير مسبوقة من النفط والغاز

حرب أوكرانيا.. النرويج تجني عائدات غير مسبوقة من النفط والغاز
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال

«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف

شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق

جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق
كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي
جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج
سعيا لخفض معدلات السمنة.. الوجبات الصحية تلقى رواجا في السعودية

سعيا لخفض معدلات السمنة.. الوجبات الصحية تلقى رواجا في السعودية
معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال

معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال
في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11 مارس

في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11...
رئيس النيجر يكشف عن مفاوضات لإطلاق 3 شخصيات ليبية محتجزة في السجن

رئيس النيجر يكشف عن مفاوضات لإطلاق 3 شخصيات ليبية محتجزة في السجن
مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية

مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية
الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في «النواب»

الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في...
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اللحظات الأولى لسلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية
اللحظات الأولى لسلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية
«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل
«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل
خفض أسعار خوذة «ميتا» للواقع الافتراضي
خفض أسعار خوذة «ميتا» للواقع الافتراضي
طفل يخرج وثائقياً عن سلاحف معرضة للانقراض
طفل يخرج وثائقياً عن سلاحف معرضة للانقراض
برنامج «تشات جي بي تي» يقتحم عالم الـ«مانغا»
برنامج «تشات جي بي تي» يقتحم عالم الـ«مانغا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عودة رواد الفضاء العالقين غير ممكنة قبل سبتمبر
عودة رواد الفضاء العالقين غير ممكنة قبل سبتمبر...
«قاتل» ذبابة «تسي تسي» موجود في إفرازاتها الجنسية
«قاتل» ذبابة «تسي تسي» موجود في إفرازاتها الجنسية...
دراسة: امتطاء الخيول في أوروبا بدأ قبل 5 آلاف سنة
دراسة: امتطاء الخيول في أوروبا بدأ قبل 5 آلاف سنة...
مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟
مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟...
حماسة محدودة بأوساط التكنولوجيا بشأن الاشتراك المدفوع من «ميتا»
حماسة محدودة بأوساط التكنولوجيا بشأن الاشتراك المدفوع من ......
المزيد
كولومبيا تبدي تفاؤلا بشأن نقل أفراس النهر للهند والمكسيك
كولومبيا تبدي تفاؤلا بشأن نقل أفراس النهر للهند والمكسيك...
جمع الأصداف لحماية المانغروف في نيكاراغوا
جمع الأصداف لحماية المانغروف في نيكاراغوا...
دراسة: امتطاء الخيول في أوروبا بدأ قبل 5 آلاف سنة
دراسة: امتطاء الخيول في أوروبا بدأ قبل 5 آلاف سنة...
برنامج «تشات جي بي تي» يقتحم عالم الـ«مانغا»
برنامج «تشات جي بي تي» يقتحم عالم الـ«مانغا»...
طفل يخرج وثائقياً عن سلاحف معرضة للانقراض
طفل يخرج وثائقياً عن سلاحف معرضة للانقراض...
المزيد