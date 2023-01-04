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كولومبيا تسلم شرطيا متهما بقتل زوجته إلى الإكوادور

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 04:45 مساء
كولومبيا تسلم شرطيا متهما بقتل زوجته إلى الإكوادور
صورة نشرها المكتب الإعلامي لدائرة الهجرة الكولومبية تظهر جيرمن كاسيريس أثناء ترحيله إلى الاكوادور، 3 يناير 2023 (أ ف ب)
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سلمت دائرة الهجرة الكولومبية، الثلاثاء، إلى الإكوادور الشرطي الإكوادوري السابق جيرمن كاسيريس المتهم بقتل زوجته في كلية تتولى تدريب الضباط كان يعمل فيها، في جريمة هزت الدولة الصغيرة الواقعة بمنطقة جبال الأنديس.

وغردت وزارة داخلية الإكوادور عبر «تويتر» أن «جيرمن كاسيريس نُقل (من كيتو) إلى مدينة غواياكيل (جنوب غرب)، حيث سيتم حبسه قبل محاكمته»، وفق «فرانس برس».

رحل كاسيريس إلى الإكوادور للاشتباه في قتله زوجته ماريا بيلين برنال (34 عاما)، تنفيذا لطلب أحد القضاة الإكوادوريين.

وفي مشاهد بثتها دائرة الهجرة، ظهر جيرمن داخل مطار إلدورادو في بوغوتا وهو مكبّل اليدين ويرتدي ملابس سوداء فيما ترافقه مجموعة من عناصر الإنتربول والشرطة الكولومبية.

العنف ضد المرأة
وكان المشتبه فيه أوقف في 30 ديسمبر في بالومينو بمنطقة لا غواخيرا (شمال) «بعد ثلاثة أشهر من مغادرته الإكوادور»، على ما ذكرت السلطات المسؤولة عن الهجرة. وأوضحت أن «الرجل البالغ 29 عاما انتحل هوية شخص آخر وعمل في مؤسسة تجارية».

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وجيرمن كاسيريس هو ضابط سابق يُشتبه في قتله زوجته المحامية ماريا بيلين برنال (34 عاما) التي اختفت في 11 سبتمبر عقب دخولها إلى كلية تتولى تدريب الضباط في ضواحي كيتو، لزيارة زوجها. وعُثر على جثتها بعد عشرة أيام فوق تلة قرب الكلية.

وهزت هذه القضية الدولة الصغيرة في منطقة جبال الأنديس التي سُجّلت فيها 276 جريمة قتل نساء في 2022، بحسب منظمة غير حكومية نسوية ترصد العنف ضد المرأة.

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