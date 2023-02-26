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مركبة إغاثة روسية تلتحم بمحطة الفضاء لإعادة الرواد العالقين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 10:30 صباحا
مركبة إغاثة روسية تلتحم بمحطة الفضاء لإعادة الرواد العالقين
الأميركي فرانك روبيو والروسيان سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين في بايكونور بكازاخستان، 20 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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التحمت مركبة فضائية روسية من نوع «سويوز»، ليل السبت -الأحد، بمحطة الفضاء الدولية بهدف إعادة رائدَي فضاء روسيَين وآخر أميركي عالقين في المحطة.

والرواد العالقون بسبب حادث تسرب تعرضت له مركبتهم، من المنتظر عودتهم في سبتمبر المقبل، حسب «فرانس برس».

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وأقلعت مركبة الإغاثة «إم إس- 23» من قاعدة «بايكونور» الفضائية من دون أي شخص فيها، ووصلت إلى المحطة الفضائية بعد رحلة استغرقت يومين تقريبا، حسب مشاهد مباشرة بثّتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وفي نهاية سبتمبر 2022، أقلع رائدا الفضاء الروسيان سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلاين والأميركي فرانك روبيو في مركبة «سويوز إم إس- 22» الفضائية، لكن المركبة تعرضت في ديسمبر لتسرب هائل في سائل التبريد، وأشارت موسكو وقتها إلى أنه ناجم عن الاصطدام بنيزك صغير.

 وكالة الفضاء الروسية 
وقررت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» إرسال المركبة الفضائية «سويوز إم إس- 23» لإعادة الطاقم في سبتمبر. أما «سويوز إم إس- 22»، فمن المقرر إعادتها فارغة إلى الأرض نهاية الشهر المقبل.

وفي ظل غياب أي طاقم ليحل محل الرواد الثلاثة، مُدّدت مهمّتهم حتى سبتمبر، بينما كان مقررا مبدئيا أن يعودوا في نهاية مارس. وسيكونون في نهاية المهمة قد أمضوا نحو سنة في الفضاء، بدلا من فترة لا تستمر عادة سوى ستة أشهر.

وعادة ما تبقى المركبات التي يصل فيها رواد الفضاء راسية في محطة الفضاء الدولية طوال فترة مهمتهم، حتى تُستخدم كمركبة إغاثة إذا اضطرّوا للانسحاب نتيجة أي حادث طارئ قد يواجهونه. ويعود الطاقم إلى الأرض في المركبة نفسها.

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