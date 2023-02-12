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«بومبيدو» أول متحف فرنسي يستحوذ على مجموعة «إن إف تي»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 02:10 مساء
«بومبيدو» أول متحف فرنسي يستحوذ على مجموعة «إن إف تي»
لقطة خارجية تظهر مركز «بومبيدو» في باريس، 8 فبراير 2023 (أ ف ب)
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أعلن مركز «بومبيدو» أنه حصل على أول مجموعة له بتكنولوجيا «إن إف تي»، وهي قطع فنية رقمية تحمل شهادة أصالة فريدة حققت رواجا كبيرا في المزادات، لتصبح بذلك أول مؤسسة عامة فرنسية تخطو هذه الخطوة.

وقال المتحف في بيان: «هذا أول استحواذ على مجموعة (إن إف تي) من جانب مؤسسة عامة فرنسية، والأول بهذه الأهمية من مؤسسة مكرسة للفن الحديث والمعاصر»، وفق «فرانس برس».

وتُعرف الـ«إن إف تي»، أو الرموز غير القابلة للاستبدال، بأنها نسق رقمي يتيح منح أي قطعة افتراضية (كالصورة أو الرسوم المتحركة أو مقاطع الفيديو أو المقطوعات الموسيقية)، شهادة أصالة مسجلة بأسلوب سلسلة الكتل أو «بلوكتشاين»، وهي تكنولوجيا تُستخدم في تشفير العملات الافتراضية مثل البيتكوين.

واختارت لجنة الاستحواذ في المتحف الباريسي 18 مشروعا من 13 فنانا فرنسيا وعالميا «ستدخل المجموعة عن طريق التبرع أو الشراء».

وأكد مركز «بومبيدو» أن «هذا الإثراء جزء من استراتيجية المتحف الوطني للفن الحديث، منذ نشأته، لدعم الفنانين في البحث عن وسائل جديدة للإبداع».

وتندرج هذه الأعمال الموقعة من أشخاص غير معروفين لدى العامة، في إطار فن التشفير «كريبتو آرت»، والفنون المرئية، وفن الإنترنت والفن التوليدي، وهو شكل من أشكال الإبداع الرقمي باستخدام الخوارزميات.

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وهي تعكس، حسب المتحف، «الثراء المذهل لأشكال الإبداع الفني المرتبط بسلاسل الكتل، وتنوع المواقف التي يعتمدها الفنانون في مواجهة هذه الظاهرة».

وكان متحف الفن الحديث بسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة قد أعلن منتصف يناير استحواذه على أولى مجموعاته بتكنولوجيا «إن إف تي».

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