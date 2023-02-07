بالصدفة.. «جيمس ويب» يرصد كويكبا صغيرا

القاهرة - بوابة الوسط

عن طريق الصدفة، رصد تلسكوب «جيمس ويب» الفضائي كويكبا بحجم مدرج «الكولوسيوم» الروماني في حزام الكويكبات الرئيسي.

ويقع هذا الحزام في حزام الكويكبات الرئيسي بين كوكبي المريخ والمشتري، وفق وكالة «فرانس برس».

وأشارت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الإثنين، إلى أنّ هذا الكويكب الذي يتراوح عرضه بين مئة ومئتي متر، هو أصغر جرم فضائي يُرصد عن طريق التلسكوب الفضائي حتى اليوم.

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وأضافت في بيان أن «الكويكب رصده علماء الفلك الأوروبيون عن طريق الصدفة»، مؤكدةً ضرورة إجراء عمليات مراقبة أخرى لتحديد طبيعته وخصائصه بشكل أفضل.

وذكر عالم الفلك لدى معهد «ماكس بلانك» في ألمانيا توماس مولر، أنّ «قدرة (جيمس ويب) الفائقة مكّنت من رصد هذا الجسم من على مسافة تتخطى مئة مليون كيلومتر».

واكتشف الكويكب أثناء معايرة كاميرا «ميري» للمراقبة العاملة بالأشعة تحت الحمراء، وذلك نتيجة تعاون بين الأوروبيين والأميركيين.

وكان تلسكوب «جيمس ويب» الذي يُعدّ الأقوى من نوعه على الإطلاق، قد أُطلق في الفضاء عبر صاروخ «أريان 5»، ودخل في الخدمة في يوليو 2022. وتمكّن حتى اليوم من جمع كمية كبيرة من البيانات والتقاط صور مذهلة.

جيمس ويب

ويتمركز «جيمس ويب» على مسافة نحو 1.5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض، وهو مزوّد بكمية من الوقود تخوّله العمل مدى 20 عاما.

وتتمثل إحدى مهمات «جيمس ويب» الذي بلغت تكلفته 10 مليارات دولار، في استكشاف العصور المبكرة للكون، بالإضافة إلى البحث عن الكواكب الخارجية.

ولم يُصمّم التلسكوب للبحث عن أجسام صغيرة كالكوكب المرصود حديثا، إلا أنّ اكتشافه يشكل «مؤشرا على أنّه سيرصد عددا كبيرا من الأجرام السماوية»، حسب مولر.