مناطق لحماية دلافين نهر ميكونغ في كمبوديا

القاهرة - بوابة الوسط

أمر رئيس الوزراء الكمبودي هون سن، الاثنين، بإنشاء مناطق محمية على نهر ميكونغ لحماية الدلافين المهددة بالانقراض بعد نفوق ثلاثة منها إثر وقوعها في شباك الصيادين الشهر الماضي.

وكانت دلافين إيراوادي، المعروفة بجباهها المنتفخة ومناقيرها القصيرة، تسبح في ما ما مضى في معظم أنحاء نهر ميكونغ، لكن في العقود الأخيرة اقتصر وجودها على مساحة تقرب من 190 كيلومتراً، من مقاطعة كراتي في شمال شرق البلاد إلى الحدود مع لاوس، وفق «فرانس برس».

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وتسجل أعدادها انخفاضاً مستمراً منذ التعداد الأول لها عام 1997، إذ انخفض من 200 في ذلك العام إلى حوالى 90 حاليا بسبب فقدان الموائل والصيد الجائر.

وفي حديثه خلال حفل أقيم في كراتي، أمر رئيس الوزراء هون سن السلطات بوضع علامات عائمة حول مناطق حماية محددة، حيث سيكون هناك «حظر مطلق» على جميع عمليات الصيد.

وقال «نهر ميكونغ، موطن الدلافين والأسماك شبه المنقرضة، يجب إدارته بشكل جيد حتى لا تنفق الدلافين في شباك» الصيادين.

وأضاف «يجب حماية مناطق الدلافين بشكل كامل»، لافتا إلى أن وجود الحيوانات ساهم في السياحة المحلية.

نفوق الدلافين

ونفقت ثلاثة دلافين في سن التكاثر في أسبوع خلال الشهر الماضي. وأثارت هذه الحالات قلق الناشطين البيئيين الذين دعوا إلى تسيير دوريات نهارية وليلية من أجل حماية الدلافين المتبقية من القتل بسبب الصيد غير القانوني.

ونفق أحد عشر دلفيناً في عام 2022، ليرتفع العدد الإجمالي للدلافين النافقة إلى 29 في السنوات الثلاث الماضية، بحسب الصندوق العالمي لحفظ الطبيعة.