  • Alwasat News
Atwasat

غريتا ثونبرغ تنضم إلى محتجين رافضين لشق طريق سريع في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 09:09 مساء
غريتا ثونبرغ تنضم إلى محتجين رافضين لشق طريق سريع في فرنسا
غريتا ثونبرغ واضعة كوفية فلسطينية خلال مشاركتها في تظاهرة لناشطين فرنسيين رفضا لمشروع لشق طريق سريع جديد في فرنسا في 10 فبراير 2024. (أ ف ب)
WTV_Frequency

انضمت الناشطة المناخية السويدية غريتا ثونبرغ، اليوم السبت، إلى احتجاج محظور مناهض لشق طريق سريع في جنوب فرنسا، غداة إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع وتوقيفها أشخاصاً على خلفية التحرك.

وجاءت ثونبرغ ضمن وفد ضمّ ناشطين من فرنسا وبلجيكا والسويد وإسبانيا إلى الموقع بالقرب من مدينة تولوز في جنوب غرب البلاد، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت ثونبرغ للصحفيين واضعة الكوفية الفلسطينية «نحن هنا للتضامن مع الأشخاص الذين يقاومون هذا المشروع وهذا الجنون».

احتجاج منظمات البيئة على بناء مطار في ألبانيا
أطلق انتحاره شرارة الاحتجاجات.. تشيكيا تتذكر الطالب يان بالاخ
احتجاج على إلزام النساء انتعال الكعوب العالية في اليابان

وأضافت «لسوء الحظ، فإن هذا النوع من المشاريع لا يقتصر على فرنسا، بل يحدث في جميع أنحاء العالم وهو أحد أعراض أزمة عالمية».

تغريم الناشطة بسبب الاحتجاجات
وقد غرّمت إحدى المحاكم السويدية ثونبرغ، وهي ناشطة مشهورة عالمياً في مكافحة تغير المناخ، بسبب تحركاتها الاحتجاجية في البلاد، كما أن محكمة إنكليزية ردت الأسبوع الماضي قضية أخرى رُفعت ضدها.

وكانت السلطات الفرنسية قد حظرت التجمع في سيه، حيث من المقرر إنشاء طريق سريع جديد يحمل اسم (A69)، بسبب «مخاطر الإضرار الجسيم بالنظام العام».

لكن حركة «كاباناد» المنظمة للتحرك مضت في الاحتجاج، وأطلقت الشرطة الفرنسية الجمعة الغاز المسيل للدموع وأوقفت ناشطين في الموقع.

وكان المنظمون يأملون في مشاركة كبيرة، السبت، لكن حوالى مئة متظاهر فقط شاركوا في التحرك في الطقس الماطر.

ونفّذ ناشطون بيئيون احتجاجات عدة في الأشهر الأخيرة على طول المسار المخطط له للطريق السريع (A69) الذي يربط مدينتي تولوز وكاستر الفرنسيتين.

ولا تزال الحكومة الفرنسية عازمة على استكمال مشروع (A69) الذي سيختصر وقت التنقل بين المدينتين بمقدار 20 دقيقة، ومن المفترض أن يُفتتح في عام 2025.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»
محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف

محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف
مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة

مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة
الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»

الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة العدل»

«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة ...
رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط

رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط
«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية

«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية
شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي

شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي
محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة

محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة
كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!

كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!
مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد خطفه

مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد ...
غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم

غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم
ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة

ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة
ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب

ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب
سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو

سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو
محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال

محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال
إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي

إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي
اليوم.. صراع عربي ساخن بين الأردن وقطر على اقتناص لقب كأس آسيا

اليوم.. صراع عربي ساخن بين الأردن وقطر على اقتناص لقب كأس آسيا
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف
ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف
«الأم الوطواط» تحوِّل منزلها إلى مأوى لمئات الخفافيش
«الأم الوطواط» تحوِّل منزلها إلى مأوى لمئات الخفافيش
كندي «مذعور» يحاول فتح مخرج الطوارئ في طائرة
كندي «مذعور» يحاول فتح مخرج الطوارئ في طائرة
الصين تحتفي بـ«رأس السنة القمرية» أو برج التنين اليوم العاشر من فبراير
الصين تحتفي بـ«رأس السنة القمرية» أو برج التنين اليوم العاشر من ...
الإخصاء لمغتصبي القصّر في قانون مدغشقر
الإخصاء لمغتصبي القصّر في قانون مدغشقر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد على «صباح الوسط»: مطعم حميدا فاصوليا «أحد معالم بنغازي» في شكله الجديد
شاهد على «صباح الوسط»: مطعم حميدا فاصوليا «أحد معالم بنغازي»......
السلطات الأفغانية تمسك بنمر نادر بعد مهاجمته حيوانات
السلطات الأفغانية تمسك بنمر نادر بعد مهاجمته حيوانات...
مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع
مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس ......
«مرموط الأرصاد الجوية» الأميركي يتنبأ برييع مبكر
«مرموط الأرصاد الجوية» الأميركي يتنبأ برييع مبكر...
إيران والأحجار الكريمة .. قصة حب قديمة
إيران والأحجار الكريمة .. قصة حب قديمة...
المزيد
بلجيكا تعلن توقيف أحد أخطر المطلوبين لديها في المغرب
بلجيكا تعلن توقيف أحد أخطر المطلوبين لديها في المغرب...
غريتا ثونبرغ تنضم إلى محتجين رافضين لشق طريق سريع في فرنسا
غريتا ثونبرغ تنضم إلى محتجين رافضين لشق طريق سريع في فرنسا...
القوارب الكهربائية المراعية للبيئة تزدهر في القنوات المائية البريطانية
القوارب الكهربائية المراعية للبيئة تزدهر في القنوات المائية ......
الإخصاء لمغتصبي القصّر في قانون مدغشقر
الإخصاء لمغتصبي القصّر في قانون مدغشقر...
الصين تحتفي بـ«رأس السنة القمرية» أو برج التنين اليوم العاشر من فبراير
الصين تحتفي بـ«رأس السنة القمرية» أو برج التنين اليوم العاشر......
المزيد