إنقاذ راكبَي سيارة سقطت في خليج أوسلو بفضل غرفة ساونا عائمة

القاهرة - بوابة الوسط

أُنقذ شخصان كانا داخل سيارة سقطت في مياه خليج أوسلو بفضل غرفة ساونا عائمة، على ما أعلنت الشرطة النرويجية.

وكتبت شرطة أوسلو في منشور عبر منصة «إكس» «عندما سقطت السيارة في المياه، كان في داخلها شخصان»، مضيفةً «أُنقذا بفضل ساونا عائمة»، وفقا لوكالة فرنس برس».

ويضم خليج أوسلو عددا كبيرا من غرف الساونا العائمة المتاحة للإيجار، وبعضها قابل للتنقل ومجهز بمحرك.

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وفي مقطع فيديو صوره شهود عيان ونشرته صحيفة «فيردنز غانغ»، يظهر أحد ركاب السيارة وهو ينتقل إلى سطح سيارة من نوع «تسلا» غرقت مباشرة قبل وصول الساونا العائمة.

الراكبان لم يتعرضا لأي أذى

وقالت الشرطة «ليس لدينا حتى الآن معلومات عن سبب سقوط السيارة في المياه».

وذكرت وسائل إعلام نقلاً عن أحد عناصر الشرطة، أن الراكبين لم يتعرضا لأي أذى.