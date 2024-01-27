رئيس كوريا الجنوبية يواجه «فضيحة حقيبة ديور» بسبب زوجته

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت كاميرا خفية من التقاط صور لزوجة رئيس كوريا الجنوبية، كيم كيون، وهي تقبل هدية، عبارة عن حقيبة يد من ماركة «ديور»، قدمها لها قس معروف بدعوته إلى توثيق العلاقات مع كوريا الشمالية.

وأطلقت وسائل الإعلام المحلية على صور كيم كيون في أثناء تقبيلها الحقيبة، التي يبلغ ثمنها 2250 دولارا، اسم «فضيحة حقيبة ديور»، حسب شبكة «سكاي نيوز».

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وتهدد الفضيحة بتقويض مساعي حزب «قوة الشعب» المحافظ، الذي يتزعمه يون سوك يول، للفوز بأغلبية في البرلمان الوطني بالانتخابات المقبلة في أبريل.

وحث بعض أعضاء حزبه الرئيس وزوجته على الاعتذار عن الحادث، والاعتراف بأن قبول الحقيبة كان، على الأقل، غير مناسب، على أمل وضع حد للأمر. وأفيد بأن الرئيس كان يخطط لتأكيد أن زوجته كانت ضحية حيلة سياسية.

انتقادات من داخل «قوة الشعب»

وقال مكتبه لجريدة «التلغراف» إنه ليست لديه معلومات أخرى لمشاركتها.

وظهرت الاتهامات للمرة الأولى في نوفمبر عندما بثت قناة على «يوتيوب» تسجيلا سريا للقس الكوري أبراهام تشوي، وهو يعرض على كيم حقيبة اليد خلال اجتماع في سبتمبر 2022.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤول رئاسي، لم يذكر اسمه، قوله: «الهدايا المقدمة للزوجين يجري التعامل معها وتخزينها باعتبارها ملكا للحكومة».

لكن هذه القضية المتصاعدة أثارت انتقادات ليس فقط من السياسيين المعارضين، ولكن أيضا من داخل الحزب الذي يتزعمه يون.

ووصلت التوترات الداخلية ذروتها الأسبوع الماضي عندما شبهت عضوة في قيادة الحزب كيم كيون بـ«ماري أنطوانيت»، الملكة الفرنسية المعروفة بأسلوب حياتها الباذخ.