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التغير المناخي تسبب بالجفاف المدمر للأمازون سنة 2023

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 06:13 مساء
التغير المناخي تسبب بالجفاف المدمر للأمازون سنة 2023
لقطة جوية لقوارب في إحدى البحيرات في ماناوس البرازيلية بتاريخ السادس من أكتوبر 2023. (أ ف ب)
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ساهم التغير المناخي بشكل كبير في الجفاف المدمّر الذي ضرب عام 2023 غابة الأمازون التي تشكل أحد أهم النظم الإيكولوجية في العالم لناحية تحقيق استقرار المناخ المهدد بفعل الاحترار المناخي.

وطال الجفاف الزراعي التاريخي ملايين الأشخاص المقيمين في حوض الأمازون، متسبباً باندلاع حرائق واسعة في الغابة والحدّ من الممرات المائية الرئيسية وإحداث دمار كارثي على الحياة البرية، وفقالوكالة «فرانس برس».

وأشار بعض الخبراء إلى أنّ ظاهرة «ال نينيو» كانت السبب الكامن وراء الحرائق. لكنّ دراسة جديدة أجراها علماء في «وورلد وِذر أتريبيوشن» ونشرت الأربعاء، بيّنت أن التغير المناخي الناجم عن التلوث الكربوني المنبعث من الكوكب هو السبب الرئيسي وراء الحرائق.

ولفت العلماء إلى أنّ هذه الظاهرة زادت بأكثر من 30 مرة احتمال تسجيل جفاف بين يونيو ونوفمبر 2023. وحذروا من أن الوضع سيسوء مع تزايد الاحترار، مما سيدفع الأمازون نحو «نقطة تحول» مناخية.

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ويخشى العلماء من أن يؤدي التغير المناخي وإزالة الغابات معاً إلى تعزيز الجفاف والاحترار في الأمازون. واعتبروا أن ذلك سيؤدي إلى تحوّل المنطقة سريعاً من غابات مطيرة إلى سهول سافانا بالإضافة إلى خفض قدرتها على تخزين الكربون.

وتقدر القدرة التخزينية لأشجار الأمازون وتربتها بأكثر من مئة مليار طن من الكربون، أي أكثر من ضعف الانبعاثات السنوية العالمية من الكربون.

وقالت ريجينا رودريغيز، وهي أستاذة في علم المحيطات الفيزيائية والمناخ في جامعة سانتا كاتارينا الفيدرالية «إنّ الأمازون قد يساهم إما بنجاح معركتنا ضد التغير المناخي أو بفشلها».

وتابعت «إذا وفّرنا الحماية للغابة، فستبقى أكبر بالوعة للكربون الأرضي في العالم»، مضيفةً «لكن إذا أفسحنا المجال للانبعاثات الناجمة عن الأنشطة البشرية ولإزالة الغابات بتجاوز نقطة التحوّل، فيؤدي ذلك إلى إطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وجعل معركتنا ضد التغير المناخي أكثر صعوبة».
وقد تسبب انخفاض الأمطار وارتفاع درجات الحرارة منذ منتصف 2023 بإيجاد ظروف مؤاتية للجفاف في حوض الأمازون. وشهدت مستويات الأنهر انخفاضاً كبيراً، مما أدى إلى تدمير المنطقة التي تعتمد على ممراتها المائية. وأتت المحاصيل سيئة، متسببةً بنقص في الغذاء ومياه الشرب. وتسببت درجات حرارة المياه المرتفعة جداً بنفوق نحو 150 دلفيناً في غضون أسبوع في إحدى بحيرات الأمازون البرازيلية.

بيانات مناخية ونماذج محاكاة حاسوبية
ولدراسة الدور الذي ربما لعبه التغير المناخي في الجفاف، استخدم العلماء بيانات مناخية ونماذج محاكاة حاسوبية. وقارنوا المناخ الراهن الذي شهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بنحو 1,2 درجة مئوية منذ عصر ما قبل الصناعة، بالوضع الذي كان سائداً قبل الاحترار المناخي. وأتت النتيجة بأنّ التغير المناخي رفع احتمال تساقط الأمطار بمعدل 10 مرات، واحتمال تسجيل جفاف زراعي بنحو 30 مرة.

ومع أن الجفاف ظاهرة تحدث مرة واحدة كل 50 عاماً في ظل احترار بمقدار درجتين مئويتين، ستعاني الأمازون منه كل 13 عاما تقريبا، بحسب العلماء.
وقالت الأستاذة المحاضرة في علوم المناخ لدى معهد غرانثام في إمبريال كوليدج لندن فريدريكه أوتو إن «هذه النتيجة مقلقة جداً»، مضيفة «إن التغير المناخي وإزالة الغابات يدمران أصلاً جزءاً من النظم الايكولوجية الأهم في العالم».

وتابعت «إن خياراتنا في مكافحة التغير المناخي ستبقى على حالها في العام 2024: فإما الاستمرار في تدمير الحياة وسبل العيش من خلال حرق الوقود الأحفوري، أو ضمان مستقبل صحي وصالح للعيش من خلال استبدال هذه المواد سريعاً بمصادر نظيفة للطاقة».

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