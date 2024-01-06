  • Alwasat News
Atwasat

تراجع قطع الأشجار إلى النصف في الأمازون البرازيلية عام 2023

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 05:45 مساء
تراجع قطع الأشجار إلى النصف في الأمازون البرازيلية عام 2023
لقطة بواسطة مسيرة لمنطقة في الأمازون في البرازيل بتاريخ 7 يونيو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

تراجعت عمليات إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى النصف العام الماضي، بحسب أرقام رسمية نُشرت الجمعة، في نجاح للرئيس لولا دا سيلفا الذي وعد بمحاربة هذه الظاهرة بحزم.

لكن العكس هو ما يحدث في سافانا سيرادو، في جنوب غابات الأمازون، إذ وصل حجم الدمار اللاحق بالغابات هناك إلى مستوى قياسي سنوي جديد، بزيادة قدرها 43% مقارنة بعام 2022، وفق البرنامج الحكومي لرصد إزالة الغابات، وفقا لوكالة «فرانس برس».

في المجموع، جرت إزالة 5152 كيلومتراً مربعاً من الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية العام الماضي، بانخفاض 50% مقارنة بعام 2022. وتؤدي أكبر غابة استوائية في العالم دوراً حيوياً في مكافحة الاحترار المناخي، من خلال امتصاص انبعاثات الكربون.

وفي الوقت نفسه، فقدت منطقة سيرادو، وهو نظام بيئي غني بالتنوع البيولوجي الهائل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطقة الأمازون، أكثر من 7800 كيلومتر مربع من الغطاء النباتي في العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ بدء القياسات في عام 2018.

تضاعف انبعاثات الكربون في الأمازون خلال عهد الرئيس البرازيلي السابق
البرازيل تسابق الزمن لإنقاذ غابات الأمازون وسط تحذيرات أممية من «انهيار مناخي»
«متسلقو الأشجار» بالأمازون حاجة ضرورية للأبحاث العلمية

وعلقت ماريانا نابوليتانو، من منظمة «الصندوق العالمي للطبيعة» بفرعها البرازيلي، قائلة «لقد شهدنا بعض الانتصارات البيئية العظيمة في عام 2023. والانخفاض الكبير في إزالة الغابات في منطقة الأمازون أحد هذه الانتصارات».

وأضافت «لكن لسوء الحظ، لا نلاحظ الاتجاه نفسه في منطقة سيرادو»، مسلطة الضوء على «الهجمات» على هذا النظام البيئي و«الخدمات» التي يقدمها.

لولا يعِد بعودة البرازيل كشريك في الكفاح من أجل المناخ
واتهمت منظمات بيئية حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بغض الطرف عن تدمير منطقة سيرادو، الأقل شهرة بكثير على مستوى العالم مقارنة مع منطقة الأمازون، لإرضاء قطاع الأعمال الزراعية القوي في التجارة البرازيلية.

جرى تحديث بيانات منطقة الأمازون وسيرادو حتى 29 ديسمبر. وإجمالاً، أزيلت مساحات حرجية تبلغ 12 ألفاً و980 كيلومتراً مربعاً في المنطقتين في عام 2023، بانخفاض 18% مقارنة بعام 2022.

بعد تغلبه على الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو في انتخابات متقاربة في عام 2022، عاد لولا إلى قيادة البلاد في الأول من يناير 2023، واعدا بأن البرازيل عادت كشريك في الكفاح من أجل المناخ. وخلال ولاية بولسونارو (2019-2022)، وهو داعم لقطاع الأعمال الزراعية، سجلت إزالة الغابات السنوية في منطقة الأمازون من زيادة متوسطها 75% مقارنة بالعقد السابق.

ويقول الخبراء إن الدمار في منطقة الأمازون وسيرادو يرجع إلى حد كبير إلى تربية المواشي والزراعة المكثفة في البرازيل، الرائدة عالمياً في صادرات لحوم البقر وفول الصويا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية

«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية
الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر

الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر
2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات

2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات
تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر الإعلان «فضيحة»

تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر ...
البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته

البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن
محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته

محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته
مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة

ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟
الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول

الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين

قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين
حصاد الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الممتاز «دورينا»

حصاد الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الممتاز «دورينا»
مرصد حقوقي: 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود.. و70% من المنشآت دمرها الاحتلال

مرصد حقوقي: 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود.. و70% من المنشآت دمرها ...
شاهد.. الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق

شاهد.. الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»

«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»
وزارة الداخلية تحذر الأندية من إصدار تذاكر لدخول المباريات

وزارة الداخلية تحذر الأندية من إصدار تذاكر لدخول المباريات
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرنسا تسعى لإعادة جذب السياح الصينيين
فرنسا تسعى لإعادة جذب السياح الصينيين
بعد أن أصدرت الحكم بحقه.. متهم يهاجم قاضية ويبرحها ضربًا في ولاية نيفادا
بعد أن أصدرت الحكم بحقه.. متهم يهاجم قاضية ويبرحها ضربًا في ولاية...
شرطة بريطانيا تحقق لأول مرة في حادث اعتداء جنسي في الواقع الافتراضي
شرطة بريطانيا تحقق لأول مرة في حادث اعتداء جنسي في الواقع ...
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)
مناهضون للملكية يدعون شرطة لندن للتحقيق بشأن الأمير أندرو في قضية إبستين
مناهضون للملكية يدعون شرطة لندن للتحقيق بشأن الأمير أندرو في قضية...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك
وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك...
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب ......
ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين
ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين...
قضاء نيويورك يأمر بنشر أسماء 180 شخصا على صلة بقضية جيفري إبستين
قضاء نيويورك يأمر بنشر أسماء 180 شخصا على صلة بقضية جيفري ......
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)...
المزيد
تراجع قطع الأشجار إلى النصف في الأمازون البرازيلية عام 2023
تراجع قطع الأشجار إلى النصف في الأمازون البرازيلية عام 2023...
2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات
2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات...
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين...
مناهضون للملكية يدعون شرطة لندن للتحقيق بشأن الأمير أندرو في قضية إبستين
مناهضون للملكية يدعون شرطة لندن للتحقيق بشأن الأمير أندرو في......
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)...
المزيد