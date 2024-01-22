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قرش ميغالودون كان أصغر حجما مما يُعتقد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 03:11 مساء
قرش ميغالودون كان أصغر حجما مما يُعتقد
رسم لقرش ميغالودون مستوحى من شكل القرش الأبيض الكبير، وُزع 25 نوفمبر 2020. (أ ف ب)
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كشفت دراسة قام بها علماء من جامعة كاليفورنيا وجامعات أخرى نُشرت الإثنين أن سمكة قرش «ميغالودون» التي انقرضت قبل 3.6 مليون سنة، يتراوح طولها بين 15 و20 مترا فقط.

وتناولت الدراسة متحجرات لقرش «ميغالودون» الذي ظهر في فيلم «ذي ميغ» الشهير، وتوصلت إلى أن هذا النوع من الأسماك كان أصغر حجما مما يُعتقد، حسب وكالة «فرانس برس».

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واعتُبر «ميغالودون» مماثلا بالشكل للقرش الكبير الوحيد الموجود اليوم، وهو القرش الأبيض الكبير.

إلا أن الدراسة التي نُشرت في مجلة «باليونتولوجيا إليكترونيكا» المرموقة أشارت إلى أن حجم «ميغالودون» أقل مما كان يُعتقد، لافتة إلى أنه مماثل في الشكل لقرش «ماكو».

لم يكن سباحا ماهرا
وقال عالم الأحياء فيليب ستيرنز من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، في بيان «أعاد فريقنا تناول سجل المتحجرات الخاص بهذا النوع واكتشف أن «ميغالودون» كان أصغر بكثير مما كان يُعتقد».

وبالاستناد إلى الدراسة الجديدة، أشار الباحثون إلى أن للـ«ميغالودون» سلوكا محددا جدا، إذ ما كان يتعين عليه الصيد بشكل كبير نظرا لأنه كان يتمتع بجهاز هضمي طويل جدا يتناسب مع حجمه الكبير.

وقال المشارك في إعداد الدراسة كينشو شيمادا، وهو عالم متخصص بالأحياء القديمة في جامعة ديبول في شيكاغو، إن «ميغالودون» «ربما لم يكن سباحا ماهرا مقارنة بالقرش الأبيض الكبير».

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