حديقة حيوان لندن تحتفل بميلاد غوريلا صغيرة مهددة بالانقراض

القاهرة - بوابة الوسط

وُلدت غوريلا صغيرة مهددة بالانقراض في حديقة حيوان لندن، صباح أمس الأربعاء، وتتمتع بصحة جيدة، وفقا لمسؤولي الحديقة.

وأنجبت الأم ميجوكو رضيعة غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية، والتي لم يجر الكشف عن اسمها بعد، وجاءت الولادة سريعة حيث استمرت 17 دقيقة، وفقا موقع «إندبندنت» البريطاني.

ويُظهر مقطع فيديو لغوريلا مجوكو وهي تحتضن مولودها الجديد بعد لحظات من الولادة.

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وراقب حراس الحديقة عن كثب رحلة حمل مجوكو عبر كاميرات المراقبة المثبتة في الأوكار ووجدوها «تحمل مولودها الجديد بحنان»، واتسعت ابتسامات الحراس سعادة بذلك الحدث.

وقالت كاثرين ساندرز مديرة قسم الرئيسيات في حديقة حيوان لندن «لقد بدأنا يومنا كالمعتاد، فقد قدمنا للغوريلا وجبة الإفطار وبدأنا إجراءات التنظيف الروتينية».

وعن كيفية اكتشاف الحراس لوقت الولادة قالت ساندرز «عندما عدنا إلى أوكارهم الخلفية، تمكنا من رؤية مجوكو وهي تبدأ في التمدد والقرفصاء، وهي علامة على أنها كانت في حالة المخاض».

انخفاض أعداد هذا النوع إلى أكثر من 60%

تُصنف غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية على أنها مهددة بالانقراض بشدة، حيث انخفض عدد الغوريلا البرية في الأراضي المنخفضة الغربية بأكثر من 60% على مدى السنوات الـ 25 الماضية بسبب الصيد الجائر والمرض، وفقا لجمعية علم الحيوان في لندن التي تدير حديقة الحيوان.

قالت السيدة ساندرز تعبر عن سعادتها «القول بأننا سعداء بهذا الوافد الجديد سيكون بمثابة بخس كبير، لقد كنا جميعًا نتجول مبتسمين من الأذن إلى الأذن».

وأضافت «سنمنح الأم والطفل الكثير من الوقت والمساحة للتعرف على بعضهما البعض، ولكي يعتاد بقية المجموعة على الإضافة الجديدة، فهم متحمسون مثلنا ولا يمكنهم التوقف عن التحديق في الطفل».

يشار إلى أن والد الغوريلا الصغيرة، كيبوري، وصل إلى حديقة حيوان لندن قادماً من تينيريفي بإسبانيا في نوفمبر 2022 كجزء من البرنامج الدولي لتربية الغوريلا في الأراضي المنخفضة الغربية.