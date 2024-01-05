مناهضون للملكية يدعون شرطة لندن للتحقيق بشأن الأمير أندرو في قضية إبستين

القاهرة - بوابة الوسط

حثت جماعة «ريبابليك» البريطانية المناهضة للملكية، أمس الخميس، شرطة لندن على التحقيق مع الأمير أندرو، الذي ورد اسمه في وثيقة قضائية أميركية تتضمن قائمة بأسماء أشخاص ربطتهم صلات بجيفري إبستين.

وأعلنت «ريبابليك» على منصة إكس «لقد قدمنا للتو بلاغاً عن أندرو إلى الشرطة»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأضافت «الوثيقة واضحة للغاية بأن شخصاً ما أُجبر أثناء وجوده في لندن على إقامة علاقات جنسية مع أندرو عندما كان قاصراً»، في إشارة إلى اتهامات نفاها الأمير البالغ 63 عاماً باستمرار.

وتوصل شقيق الملك تشارلز الثالث إلى اتفاق ودي في فبراير 2022 مع فيرجينيا جوفري (40 عاما) التي اتهمته بالاعتداء عليها جنسيا عام 2001 عندما كان عمرها 17 عاما.

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وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، الخميس، لم ترد شرطة لندن على الفور.

وفي تشرين أكتوبر 2021، أعلنت الشرطة في العاصمة البريطانية أنها لن تتخذ أي إجراء بعد مراجعة الاتهامات الموجهة ضد الأمير أندرو، والتي أثيرت في سياق الإجراءات المدنية الأميركية.

وقررت في وقت سابق أيضاً عدم اتخاذ أي إجراء بعد اتهامات نقلتها القناة الرابعة البريطانية، بالاتجار وسوء معاملة نساء وفتيات قاصرات استهدفت البريطانية غيلاين ماكسويل.

بات محروماً من أي دور رسمي

وتمضي صديقة جيفري إبستين السابقة عقوبة بالسجن عشرين عاماً في الولايات المتحدة منذ عام 2022 بتهمة الاتجار الجنسي بقصّر لحساب إبستين، الذي انتحر في أغسطس 2019 في زنزانته في نيويورك.

وانسحب الأمير أندرو من الحياة العامة بعد مقابلة أجراها مع «بي بي سي» أثارت فضيحة بسبب عدم إبدائه أي تعاطف مع ضحايا إبستين، وبات محروماً من أي دور رسمي ولم يعد بإمكانه استخدام لقب صاحب السمو الملكي.