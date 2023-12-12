نفوق نحو مئة فيل بسبب شح المياه في أكبر متنزه وطني في زيمبابوي

القاهرة - بوابة الوسط

شهد أكبر متنزه وطني في زيمبابوي الإثنين نفوق ما لا يقل عن مئة فيل بسبب شح المياه، وعلى الرغم من توفر 104 آبار تعمل بالطاقة الشمسية، لكنها بحسب الإدارة غير كافية لمواجهة موجات حر حادة تتسبب في جفاف نقاط المياه، وفق منظمة للرفق بالحيوان.

وأشار الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، في بيان، نقلت عنه وكالة «فرانس برس» إلى أن «موسم الجفاف الطويل تسبب في جفاف برك المياه التي كانت وفيرة سابقاً في متنزه وانغي الوطني، فاستحالت بركاً من الطين»، مضيفا نفق ما لا يقل عن مئة فيل بسبب شح المياه».

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وتبلغ مساحة متنزه وانغي الوطني الذي يضم حوالى 45 ألف فيل 14600 كيلومتر مربع.

الحيوانات غادرت المتنزه بحثا عن الماء

وأوضح الصندوق أن «موجات حر حادة تتسبب في جفاف نقاط المياه لا سيما الآبار المعدة في المنتزه وتجبر الحيوانات البرية على التنقل لمسافات طويلة بحثاً عن الماء والطعام».

وأفادت هيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي في سبتمبر الماضي، بأن «حيوانات كثيرة غادرت المتنزه الوطني بحثاً عن الماء والطعام في بوتسوانا المجاورة».

وقال الخبير في الصندوق الدولي للرفق بالحيوان فيليب كوفاوغا، إن «نفوق الحيوانات المتوقع ينبغي أن يُنظر إليه على أنه أحد مؤشرات المشاكل المعقدة والعميقة التي تهدد مسألة حفظ الموارد الطبيعية في المنطقة، والتي تفاقمت بسبب التغير المناخي».

وفي العام 2019، نفق أكثر من مئتي فيل في زيمبابوي، وفق الصندوق الدولي للرفق بالحيوان الذي يحذر من هذه «الظاهرة المتكررة».