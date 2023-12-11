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اكتشاف فطر سام يشبه وحشا من الخيال العلمي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 ديسمبر 2023, 10:03 صباحا
اكتشاف فطر سام يشبه وحشا من الخيال العلمي
فطر «البافبول المطاردة» (أرشيفية: الإنترنت)
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اكتشف باحثون في المجر نوعا جديدا من فطر «البافبول» وهو فطر سام ومعدٍ يشبه الدودة في الجسم الثمري لهذا النوع، وأطلقوا عليه اسم «البافبول المطاردة» نظرا لهذا التشابه، إضافة إلى الموطن الرملي في سهوب بانونيا حيث جرى اكتشافه.

وأوضح الباحثون وجود تشابه لشكل الفطر الجديد مع تلك الديدان الرملية الشهيرة المعروفة باسم «شاي هولود» في سلسلة الخيال العلمي الشهيرة لفرانك هربرت «الكثبان»، وهو واحد من أربعة أنواع جديدة في جنس «البافبول»، بينما الأنواع الأخرى هي تولوستوما دوننس، تولوستوما هنجاريكوم، وتولوستوما ساكارولينس، حسب بوابة «الأهرام».

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واكتسبت هذه الاكتشافات أهمية خاصة بعد مراجعة فريق البحث للتصنيف الشامل لهذه للفطريات المعوية في المجر والتوصل إلى أسباب تنوع هذه المجموعة وتحديد نباتات السهوب المجرية على التربة الرملية كنقطة ساخنة لكرات «البافبول المطاردة» في أوروبا.

ويوضح اكتشاف «البافبول المطاردة»، الروابط المعقدة بين الأنواع وبيئاتها، كما يسلط الضوء على أهمية العزلة الجغرافية في ظهور أنواع جديدة، كما رأينا في حالة تولوستوما دوننس، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأنواع أمريكا الشمالية ولكنها مختلفة بشكل واضح، كما كشف التحليل الجيني، بحسب دراسة نُشرت في مجلة «سايتك ديلي» العلمية.

 

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