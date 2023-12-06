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زعيم كوريا الشمالية يبكي من أجل مزيد من الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 09:08 مساء
زعيم كوريا الشمالية يبكي من أجل مزيد من الأطفال
لقطة من فيديو يظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يبكي في الاجتماع الوطني للأمهات. (الإنترنت)
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وثق مقطع فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات بكاء لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أثناء استماعه لتقرير المؤتمر الخامس للأمهات، وبكى أيضا حين تحدث عن مقدار تضحية الأمهات بأنفسهن من أجل مستقبل الأطفال.

جاء ذلك أثناء انعقاد اجتماع لتوزيع الهدايا على المشاركات في المؤتمر الوطني الأخير للأمهات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الأربعاء، في خطوة واضحة لضمان ولائهن وسط انخفاض معدل المواليد

وتحدث زعيم كوريا الشمالية في خطاب بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لـ«حزب العمال الحاكم»، عن الصعوبات التي تواجهها البلاد، كما أعلن أن بلاده سجلت «صفر» إصابات بفيروس كورونا، متمنياً الصحة للكوريين.

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وطالب الزعيم الكوري الشمالي، الشعب الكوري بالمساهمة في زيادة معدلات الإنجاب لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز القوة الوطنية، وأشار إلى أهمية الأسرة والدور الحيوي الذي تلعبه في بناء المجتمع وتطوير الوطن.

وقدّم كيم في إطار حملته لتعزيز معدلات الإنجاب، مجموعة من الحوافز والدعم للأسر التي تقرر زيادة أعداد أفرادها، كما أعلن توفير برامج دعم تعليم الأطفال ورعاية الصحة للعائلات الكبيرة.

زيادة السكان خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية
وفي سياق الإعلان، قدم الزعيم الكوري الشمالي رؤيته لمستقبل كوريا الشمالية، حيث يعتبر زيادة السكان خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قوة الدولة، وطالب المواطنين بالمشاركة الفاعلة في هذه الجهود، مؤكداً أن زيادة الإنجاب تعد استراتيجية حيوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلال الاقتصادي..

ويأتي هذا الإعلان في سياق تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية في كوريا الشمالية، حيث يسعى كيم جونغ أون إلى تعزيز قاعدة السكان وضمان تحقيق الأهداف الوطنية في إطار رؤيته للمستقبل.

ووصل معدل الخصوبة الإجمالي في كوريا الشمالية، وهو عدد الأطفال المتوقع إنجابهم للمرأة خلال حياتها إلى 1.8 في عام 2023، وفقاً للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لصندوق السكان التابع للأمم المتحدة.

وهذا المعدل هو أقل بكثير من مستوى الإحلال البالغ 2.1، الذي من شأنه أن يبقي عدد سكان كوريا الشمالية مستقراً عند 26 مليون نسمة.

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