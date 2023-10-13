وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً

القاهرة - بوابة الوسط

عُثر على جثة بيو يي ريم، مصففة الشعر الكورية الجنوبية البالغة 27 عاماً، وأبرز وجوه مكافحة التنمّر في كوريا، الثلاثاء، في خزان بالقرب من بوسان، حيث كانت تعيش، وأوضحت الشرطة أنها ترجّح فرضية الانتحار.

سعت الشابة كثيرا إلى وقف العمل بمبدأ التقادم في ما يتعلق بالعنف المدرسي وطالبت بتعديل قانون التشهير بغية توفير حماية أفضل للضحايا، بحسب وكالة «فرانس برس».

أثار موتها حزناً كبيراً في بلدها، لكفاحها ضد التنمر الذي عانت منه في المدرسة، ولاحظ المحامي المتخصص في العنف المدرسي نوه يون هو، أن ضحايا التنمّر باتوا يعرفون بفضلها «أنهم لم يعودوا مضطرين إلى أن يعانوا بصمت».

وقال المحامي إن تعبئتها أتاحت للمجتمع الكوري الجنوبي «إدراك مدى الآثار المترتبة على البالغين عندما لا يؤخذ العنف المدرسي في الاعتبار في الوقت المناسب».

عانت من التنمر وكافحت ضده

عاشت بيو يي ريم المتحدرة من بلدة أويريونغ الصغيرة بالقرب من بوسان، معاناة كبيرة أثناء دراستها، إذ كان التلاميذ يضعون رأسها في وعاء المرحاض أو يضربونها على بطنها، ما اضطرها إلى ترك المدرسة ومتابعة التدريب المهني، والتخلي عن مشاريعها لمتابعة دراستها الجامعية، وفي النهاية فتحت محلاً لتصفيف الشعر في بوسان.

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ويعد التنمر في المدرسة أمراً شائعًا في كوريا الجنوبية المهووسة بالتعليم، حيث يدرس الأطفال ما يصل إلى 16 ساعة يومياً في مدارس أو معاهد خاصة.

توصلت بيو يي ريم، بعد تقديم عريضة في سبتمبر الفائت، إلى إدراج اقتراح قانون في جدول أعمال البرلمان يجعل فترة مرور الزمن لمثل هذه الأفعال تبدأ عند بلوغ الضحية سن الرشد، وليس عند ارتكابها، لكنّ ثمة انقساما في شأن اقتراح القانون الذي لم يناقش بعد، إذ يرى معارضوه صعوبة معاقبة البالغين على الجرائم المرتكبة في طفولتهم.

رسالة أخيرة قبل وفاتها

وفي رسالة أخيرة نشرتها على قناتها على منصة «يوتيوب» الثلاثاء، دعت بيو يي ريم إلى إقرار القانون.

وأصبح الموضوع مطروحاً بقوة بعد عرض مسلسل «ذي غلوري» عام 2022، عن قصة انتقام فتاة من الذين تسببوا في مآساتها، بعد أن كانت ضحية العنف المدرسي، وحقق العمل الكوري رواجا على منصات المشاهدة العالمية حين عرضه.

وعلى عكس بيو يي ريم، لم يتجرأ سوى عدد قليل من الناس على الإدلاء بشهادتهم علناً.