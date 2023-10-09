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كاتبة من كوريا الجنوبية تتبنى صديقتها كحل لتكوين أسرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 05:02 مساء
كاتبة من كوريا الجنوبية تتبنى صديقتها كحل لتكوين أسرة
الكاتبة الكورية الجنوبية يون سو ران في جونجو بتاريخ الثامن من سبتمبر 2023 (أ ف ب)
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تعليق الصورة: الكاتبة الكورية الجنوبية يون سو ران في جونجو بتاريخ الثامن من سبتمبر 2023 (أ ف ب)
تعيش الكاتبة الكورية الجنوبية يون سو ران سعيدة وهي عزباء من دون أطفال، حتى دفعها تعرضها لحالة طبية طارئة إلى تكوين أسرة لتعتني بها... ولتحقيق هذا الهدف، لجأت سو ران إلى أسلوب غير تقليدي يتمثل في تبني صديقتها المفضلة قانونيا.

تقيم سو ران (44 عاما) بعيدا عن عائلتها، جغرافيا وعاطفيا، لكنها تشارك صديقة مقربة جدا تُدعى «لي إيو-ري» بيتا تعيشان فيه وتتقاسمان الفواتير وتعتنيان ببعضهما في حال مرضت إحداهما، وكل ذلك من دون أن يجمع بينهما أكثر من الصداقة، حسب وكالة «فرانس برس».

وكانتا تعتقدان أنه ليس مِن طريقة تضفي طابعا رسميا على هذا النوع من العلاقات في كوريا الجنوبية المحافظة، حيث لا تعترف القوانين المحلية بزواج المثليين أو بعقود الارتباط الحر، فيما تبقى الأسرة بشكلها التقليدي القاعدة.

وتوصلت سو ران إلى أنها تحتاج إلى شخص يبقى بجانبها عندما دخلت المستشفى، ليس عاطفيا فحسب بل من الناحية القانونية كذلك. ومن شأن هذا الشخص أن يزورها في المستشفى كأحد أفراد أسرتها أو ينظم جنازة لها في حال وفاتها، ثم وجدت حلا قانونيا يتمثل في التبني بين البالغين.

وتقول لوكالة فرانس برس إن «الأسرة التي يحددها القانون الحالي تقوم على أساس الارتباط الجنسي والأطفال الذين ينتجون عنه. لكنى أعتقد أن الروابط العاطفية هي الأكثر أهمية»، مضيفة «عندما أكون مع شخص معين وأشعر تجاهه باستقرار عاطفي وسلام تام عند التفكير فيه، أعتبر أن هذا الشخص فرد من عائلتي».

أدنى معدل للإنجاب في العالم
وتسجل كوريا الجنوبية أدنى معدل للإنجاب في العالم وتمثل الأسر المكونة من شخص واحد 41% من إجمالي الأسر، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بشكل أكبر حيث تشهد أعداد الزيجات انخفاضا حادا، ويرتفع عدد الأشخاص الذي يعيشون ويموتون وحيدين.

وترى هييونغ وو، المتخصصة في شؤون الأسر الكورية الجنوبية في الجامعة الحكومية الأميركية في بورتلاند، أن «التعريف الضيق للأسرة في قانون كوريا الجنوبية مسؤول جزئيا عن هذا الوضع»، مضيفة لوكالة «فرانس برس» «ومع أن معدل الزيجات يشهد انخفاضا (3.7 فقط لكل ألف شخص في العام الماضي)، سيظل الناس بحاجة إلى العلاقات التي تجمعهم، وأن يكون مُعترفا بهذه العلاقات في القانون.. علينا معالجة مشكلة العزلة المتزايدة للأسر المكونة من شخص واحد، من خلال إتاحة خيارات أكثر لهم».
ورفعت يونغ مشروع قانون لتوسيع التعريف القانوني للأسرة، لكنه واجه معارضة شديدة من الكتلة المحافظة والمسيحية التي تخشى أن يكون ذلك خطوة أولى نحو تشريع زواج المثليين.

مخاوف من تقنين زواج المثليين
وتعرب الجمعية الكورية للتواصل الكنسي عن مخاوفها حال إقرار القانون لهذا الاقتراح، موضحه «سيتسبب بتفكيك نظام الأسرة وسيُحدث أضرارا كبيرة للأطفال».

وتقول سو ران التي ولدت في عائلة طبيعية، إنها لم تكن سعيدة خلال طفولتها مضيفة «بعدما شهدت على حياة زوجية تعيسة عاشتها والدتي، خشيت أن أحظى بالمصير نفسه في حال تزوجت، لذا قررت إنشاء عائلة جديدة أعيش معها حاليا وتُشعرني بالسعادة» وتشير إلى أن إجراءات تبني صديقتها كانت سهلة لدرجة تثير الحيرة.

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ولا يحظر القانون في كوريا الجنوبية تبني طفل من شخص غير متزوج، لكنها تستلزم إجراء تحقيق واسع، فيما توافق المحاكم نادرا على إجراء مماثل.

لكن في حالة سو ران، كانت الشروط الوحيدة أن تكون أكبر سنا من لي، وألا تكون الأخيرة ابنتها البيولوجية، وأن يحظى الإجراء بموافقة والديها. وبعد ملء استمارة واحدة، وصلت الموافقة على التبني بعد 24 ساعة، وكانت العملية سريعة جدا لدرجة أن سو ران تقر أنها شعرت بالاكتئاب عندما فكرت في مَن يكافحون بكوريا الجنوبية من أجل الاعتراف بعلاقاتهم غير التقليدية.

وترى أن «الأسرة هي الرابط الذي من خلاله يثق الناس ببعضهم بغض النظر عن جنسهم أو عمرهم»، مبدية أملها في إحداث تغيير قانوني يوما ما في بلدها.

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