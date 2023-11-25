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ذبابة سليمة داخل أمعاء رجل تحير الأطباء!

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 10:30 صباحا
ذبابة سليمة داخل أمعاء رجل تحير الأطباء!
جرى اكتشاف ذبابة داخل أمعاء رجل من ولاية ميسوري خلال إجراء فحص روتيني للقولون، 22 نوفمبر 2023 (إندبندنت)
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اكتشف الأطباء في ولاية ميسوري وجود ذبابة سليمة في الجدار المعوي داخل الجهاز الهضمي لمريض عمره 63 عاما، ذهب إلى المستشفى لإجراء فحص روتيني للقولون. بدا أن فحص القولون في البداية يسير بشكل طبيعي، حتى وصل الأطباء إلى الأمعاء الغليظة، وعثروا على ذبابة سليمة تماما.

وقال رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي في جامعة ميسوري، ماثيو بيكتولد، لـ«إندبندنت» إنه وأطباء آخرين فحصوا الذبابة وتأكدوا أنها نافقة. وأبلغ المريض أنه لم تكن لديه أدنى فكرة عن كيفية دخول الحشرة إلى جسده.

وأشار الأطباء إلى أن المريض تناول سوائل صافية فقط قبل إجراء العملية. وقبل يومين، تناول البيتزا والخس، لكنه لم يتذكر وجود ذبابة على أي من الطعام الذي تناوله، ولم تظهر عليه أي أعراض تشير إلى تناولها.

وتمثل النتائج، التي نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، اكتشافا نادرا جدا لتنظير القولون، وغموضا حول كيفية وصول الذبابة السليمة إلى القولون المستعرض.

حالات نادرة تصل فيها الحشرات إلى الجهاز الهضمي
واقترح «بيكتولد» طريقتين لحدوث ذلك: عبر استهلاك الطعام أو عن طريق الدخول إلى المستقيم. مع ذلك، فهو وزملاؤه الأطباء ما زالوا غير متأكدين.

وقال إنه إذا دخلت الذبابة من فم المريض، فيعتقد أن إنزيمات الجهاز الهضمي العلوي وحمض المعدة قد يؤديان إلى تدمير الذبابة. مع ذلك، فإن الذبابة كانت سليمة، مما يجعل هذه الفرضية أقل احتمالا.

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وكُشف وجود حالات نادرة أخرى في الماضي، حيث ظلت الحشرات سليمة طول انتقالها إلى الجهاز الهضمي. وفي بعض الحالات، تشق الذباب واليرقات طريقها إلى داخل الإنسان وتصيب الأمعاء فيما يُعرف باسم «النغف المعوي».

ويمكن للحشرات أن تضع بيوضها على الطعام الذي يستهلكه الإنسان بعد ذلك. وفي حالات نادرة، تنجو من حمض المعدة وبيئة الجهاز الهضمي، وفقا للمكتبة الوطنية للطب.

وفي بعض الحالات التي يجرى فيها العثور على يرقات في براز بعض المرضى، فإنهم يعانون الإسهال وآلام البطن والغثيان والقيء.

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