  • Alwasat News
Atwasat

فحص اللعاب يكشف العلامات المبكرة للإصابة بأمراض القلب

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 21 أغسطس 2023, 10:12 صباحا
فحص اللعاب يكشف العلامات المبكرة للإصابة بأمراض القلب
صورة تعبيرية. (الإنترنت)
alwasat radio

وجدت دراسة كندية حديثة علاقة بين ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء في اللعاب لدى الشباب صغار السن وظهور العلامات المبكرة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتعد التهابات اللثة أحد أعراض الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولهذا يعتقد الباحثون أن تحليل عينة من لعاب الفم لتحديد عدد خلايا الدم البيضاء قد يكشف الإصابة بأمراض القلب في مراحله المبكرة.

ولاحظوا أن ارتفاع مستوى كريات الدم البيضاء في لعاب الأشخاص الأصحاء مرتبط بضعف التمدد بالأوعية الدموية، وهو مؤشر مبكر على احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

وقال الدكتور المشارك في الدراسة من جامعة «ماونت رويال» الكندية، تريفور كينغ: «حتى في الأصحاء صغار السن، التهاب الفم واللثة قد يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية».

ويعتقد العلماء أن العوامل الالتهابية التي تصيب دواعم الأسنان واللثة قد تدخل مجرى الدم من خلال اللثة وتضر بالجهاز الوعائي.

ركز العلماء على دراسة سرعة موجة النبض، والتي يمكن أن تقيس تصلب الشرايين، والتوسع بوساطة التدفق، وهو مقياس لمدى قدرة الشرايين على التمدد للسماح بتدفق الدم بشكل أكبر، كمؤشرات رئيسية لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

دراسة: دواء بدانة يقلص خطر الإصابة بأمراض القلب
نصائح أطباء القلب لتفادي الأزمات القلبية المفاجئة

وشملت الدراسة 28 شخصا من غير المدخنين تتراوح أعمارهم بين 18 – 30 عاما، لا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية. ثم أخذ الفريق مسحة من لعاب الفم لتحليلها، ثم خضع المشاركون لتخطيط القلب الكهربائي وقياس ضغط الدم ونبضات القلب.

لاحظ العلماء أن ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء في اللعاب له علاقة كبيرة بالتمدد الضعيف للشرايين، مما يشير إلى أن هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. أول عاصفة مدارية تضرب كاليفورنيا منذ 84 عاما

شاهد.. أول عاصفة مدارية تضرب كاليفورنيا منذ 84 عاما
روسيا: استئناف العمل في مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني

روسيا: استئناف العمل في مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني
شاهد.. ماذا قال الدريدي والترهوني عقب فوز الأهلي بنغازي على إنيمبا النيجيري؟

شاهد.. ماذا قال الدريدي والترهوني عقب فوز الأهلي بنغازي على إنيمبا النيجيري؟
علي الهوني يصدر باكورة أعماله الشعرية في «مرآة الزمان»

علي الهوني يصدر باكورة أعماله الشعرية في «مرآة الزمان»
4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز

4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
الأميركي نواه لايلز يحرز ذهبية 100م بمونديال القوى في بودابست

الأميركي نواه لايلز يحرز ذهبية 100م بمونديال القوى في بودابست
أبوسليم يفوز على أولمبي الباجي التونسي في أول مشاركة أفريقية بتاريخه

أبوسليم يفوز على أولمبي الباجي التونسي في أول مشاركة أفريقية بتاريخه
أنشيلوتي يحقق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد

أنشيلوتي يحقق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا
انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا

انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا
الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام

الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام
الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام

الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام
دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء

دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة

«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر

تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة

صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
دراسة بريطانية: «القيلولة» الصغيرة أثناء النهار تعزز صحة المخ
دراسة بريطانية: «القيلولة» الصغيرة أثناء النهار تعزز صحة المخ
«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»
«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة ...
موانع الحمل الطارئة تظهر فعالية أكبر في حال تناولها مع مسكّن للألم
موانع الحمل الطارئة تظهر فعالية أكبر في حال تناولها مع مسكّن ...
«ضربة الشمس».. ارتفاع خطير لدرجة حرارة الجسم يهدد الإنسان بالموت
«ضربة الشمس».. ارتفاع خطير لدرجة حرارة الجسم يهدد الإنسان بالموت
دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء
دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
4 دول فقط بالعالم تبنت جميع إجراءات مكافحة التدخين
4 دول فقط بالعالم تبنت جميع إجراءات مكافحة التدخين...
خمس طرق فورية للتخلص من القلق
خمس طرق فورية للتخلص من القلق...
تحذيرات من أضرار التدخين على كل سيجارة في كندا
تحذيرات من أضرار التدخين على كل سيجارة في كندا...
اعتمدت على الفاكهة فقط... وفاة مدونة روسية بسبب الجوع
اعتمدت على الفاكهة فقط... وفاة مدونة روسية بسبب الجوع...
دراسة: دواء بدانة يقلص خطر الإصابة بأمراض القلب
دراسة: دواء بدانة يقلص خطر الإصابة بأمراض القلب...
المزيد
فحص اللعاب يكشف العلامات المبكرة للإصابة بأمراض القلب
فحص اللعاب يكشف العلامات المبكرة للإصابة بأمراض القلب...
تجربة واعدة لاستخدام الخلايا الجذعية لعلاج الإصابات البالغة بالعين
تجربة واعدة لاستخدام الخلايا الجذعية لعلاج الإصابات البالغة ......
ارتفاع درجات الحرارة يخفض ساعات النوم
ارتفاع درجات الحرارة يخفض ساعات النوم...
دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء
دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء...
«ضربة الشمس».. ارتفاع خطير لدرجة حرارة الجسم يهدد الإنسان بالموت
«ضربة الشمس».. ارتفاع خطير لدرجة حرارة الجسم يهدد الإنسان ......
المزيد