فحص اللعاب يكشف العلامات المبكرة للإصابة بأمراض القلب

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

وجدت دراسة كندية حديثة علاقة بين ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء في اللعاب لدى الشباب صغار السن وظهور العلامات المبكرة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتعد التهابات اللثة أحد أعراض الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولهذا يعتقد الباحثون أن تحليل عينة من لعاب الفم لتحديد عدد خلايا الدم البيضاء قد يكشف الإصابة بأمراض القلب في مراحله المبكرة.

ولاحظوا أن ارتفاع مستوى كريات الدم البيضاء في لعاب الأشخاص الأصحاء مرتبط بضعف التمدد بالأوعية الدموية، وهو مؤشر مبكر على احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

وقال الدكتور المشارك في الدراسة من جامعة «ماونت رويال» الكندية، تريفور كينغ: «حتى في الأصحاء صغار السن، التهاب الفم واللثة قد يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية».

ويعتقد العلماء أن العوامل الالتهابية التي تصيب دواعم الأسنان واللثة قد تدخل مجرى الدم من خلال اللثة وتضر بالجهاز الوعائي.

ركز العلماء على دراسة سرعة موجة النبض، والتي يمكن أن تقيس تصلب الشرايين، والتوسع بوساطة التدفق، وهو مقياس لمدى قدرة الشرايين على التمدد للسماح بتدفق الدم بشكل أكبر، كمؤشرات رئيسية لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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وشملت الدراسة 28 شخصا من غير المدخنين تتراوح أعمارهم بين 18 – 30 عاما، لا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية. ثم أخذ الفريق مسحة من لعاب الفم لتحليلها، ثم خضع المشاركون لتخطيط القلب الكهربائي وقياس ضغط الدم ونبضات القلب.

لاحظ العلماء أن ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء في اللعاب له علاقة كبيرة بالتمدد الضعيف للشرايين، مما يشير إلى أن هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.