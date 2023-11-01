جهات حقوقية تنقد حكمًا بتغريم زوجين أميركيين لتعذيب طفل بالتبني

القاهرة - بوابة الوسط

غرَّمت محكمة أوغندية زوجين أميركيين، اتُهما في بادئ الأمر بتعذيب طفلهما بالتبني، بمبلغ 29 ألف دولار، بعد اعترافهما بالذنب في تهم أقل خطورة، في قرار أثار انتقادات جهات حقوقية في البلاد.

وأُوقف الزوجان الثلاثينيان نيكولاس وماكينزي سبنسر العام 2022 ووُجهت إليهما تهمتا «الاتجار والتعذيب» مع أسباب مشددة للعقوبة، بحق صبي يقرب عمره من عشر سنوات بين ديسمبر 2020 وديسمبر 2022، حسب وكالة «فرانس برس».

ونفى الزوجان التهمتين اللتين تصل عقوبتهما إلى السجن مدى الحياة، لكنهما أقرّا بالذنب في تهم أقل خطورة، بما في ذلك المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعمل غير القانوني، والإقامة غير القانونية في أوغندا.

وأمرتهما المحكمة العليا في كمبالا بدفع غرامة قدرها حوالي 9.3 مليون شلن أوغندي (2460 دولارًا). كما أُمرا بدفع تعويضات للضحية تصل إلى 100 مليون شلن أوغندي، بعد أن أسقط الادعاء التهم الأصلية عقب اتفاق الإقرار بالذنب.

وقالت القاضية أليس كوموهانغي للمحكمة إنه بما أن الزوجين «اعترفا بالذنب في التهم الموجهة إليهما ولم يضيعا وقت المحكمة، فأنا أدينكما وأحكم عليكما».

وقُبض على الزوجين في ديسمبر الماضي، بعد بلاغ من مربية الطفل، التي كانت تحضر مؤسسة للأطفال المعوّقين. وقد أبلغت المربية عن معاملة غير إنسانية وغير مناسبة بشكل متكرر.

الغضب يسيطر على نشطاء حقوق الطفل

وعندما دهمت الشرطة منزلهما في ديسمبر، قالت إنها عثرت على لقطات من كاميرات المراقبة تُظهر الطفل وهو يُجبَر على الجلوس في وضع غير مريح، ولا يقدَّم له سوى الطعام البارد، ويُجبر على النوم على منصة خشبية، من دون مراتب أو فراش.

وأثار قرار الثلاثاء غضبًا شديدًا بين نشطاء حقوق الطفل الذين انتقدوا ازدراء العدالة.

وقالت الناشطة بروسكوفيا ناججومبا لوكالة «فرانس برس»«كيف يمكن لزوجين اعترفا بضرب طفل وإساءة معاملته وحرمانه من الطعام والماء وإبقائه في غرفة باردة من دون ملابس أن يُحكم عليهما بعقوبة مخففة وبدفع غرامة والمغادرة؟».

كان الصبي المعني واحدًا من ثلاثة أطفال في رعاية الزوجين.

وأثار التبني الدولي للأطفال جدلًا في أوغندا. وفي العام 2020، حاكمت السلطات الأميركية وفرضت عقوبات اقتصادية على منظمة للتبنّي مقرها في الولايات المتحدة وضعت أطفالًا غير أيتام في عهدة عائلات أميركية.