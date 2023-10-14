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حفّاظ يتسبب في إعادة طائرة إلى مقلعها في بنما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 11:14 صباحا
حفّاظ يتسبب في إعادة طائرة إلى مقلعها في بنما
مطار بنما، 22 مارس 2020 (أ ف ب)
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اضطرت رحلة جوية، كانت متجهةً من بنما إلى الولايات المتحدة، للعودة إلى مقلعها، الجمعة، بعدما أثار كيس في مرحاض الطائرة الريبة، ليتبين لاحقا أنه حفّاظ لأحد الركاب البالغين.

وأعلنت هيئة الطيران المدني بدايةً أن الرحلة المتجهة من العاصمة بنما إلى تامبا في ولاية فلوريدا عادت أدراجها بسبب «إنذار بوجود قنبلة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وعُزلت الطائرة، ونزل الركاب منها عند عودتها إلى المدرج، ثم دخل عناصر من وحدة الشرطة المتخصصة في المتفجرات، لمعاينة الكيس.

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وقال رئيس إدارة أمن المطار خوسيه كاسترو: «بعد عمليات تحقق أجرتها الشرطة، تبيّن أن ما أثار المخاوف هو عبارة عن حفّاظ للبالغين، وُضع بإحكام داخل كيس أسود».

وقد نشرت الشرطة صورة للحفّاظ داخل الكيس الأسود عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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