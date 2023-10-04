  • Alwasat News
Atwasat

سيارة ذاتية القيادة تدهس امرأة في سان فرانسيسكو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 01:22 مساء
سيارة ذاتية القيادة تدهس امرأة في سان فرانسيسكو
استطلاع عالمي حول أخلاقيات السيارات الذاتية القيادة (أ ف ب)
alwasat radio

دهست سيارة ذاتية القيادة امرأة في سان فرانسيسكو، بُعيد تعرضها للصدم من سيارة أخرى عادية، بحسب السلطات وشركة «كروز» للسيارات ذاتية القيادة، المصنّعة للمركبة التي كانت جزءًا من هذه الحادثة، ونُقلت الضحية إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقالت الناطقة باسم «كروز» هانا ليندو «قرابة الساعة التاسعة والنصف من مساء الثاني من أكتوبر، صدمت سيارة يقودها شخص المرأة، لتسقط أمام سيارة أخرى ذاتية القيادة» وفق وكالة «فرنس برس».

-سيارة ذاتية القيادة لمكافحة «كورونا» في الإمارات
-تعلم عن بعد كيفية تصميم سيارة ذاتية القيادة

وعرضت ليندو لوكالة «فرانس برس» مقطع فيديو للحادثة يؤكد روايتها، وتظهر في المقطع سيارتان تتقدمان عند الإشارة الخضراء، وشخص يعبر على الخطوط البيضاء وسط حركة المرور قبل الاصطدام، ثم قامت سيارة «كروز»، التي لم يكن بها سائق ولا راكب، بالفرملة والتوقف فوق المرأة التي تعرضت للحادثة.

احتجاز السيارة ذاتية القيادة
وأضافت هانا ليندو، أن سائق السيارة الأخرى لاذ بالفرار، وبناء على طلب الشرطة، احتُجزت السيارة ذاتية القيادة في مكانها، موضحة أنها تعمل مع الشرطة للمساعدة في تحديد هوية السائق المسؤول، وقال عناصر الإطفاء إنهم استخدموا أدوات لرفع السيارة والوصول إلى الضحية التي تعرضت لإصابات خطيرة متعددة.

وبدأت سيارات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة المصنعة من شركتي «وايمو» («غوغل») و«كروز» («جنرال موتورز»)، المجهزة بالكاميرات وأجهزة «الليدار» (ليزر الكشف)، السير على طرق سان فرانسيسكو منذ العام الماضي، ما يثير جدلًا متزايدًا.

جدل حول السيارات ذاتية القيادة
ويبدي سكّان كثر ارتياحًا لتوسيع انتشار هذه السيارات، التي يعتبرونها أكثر أمانًا من تلك التي يقودها البشر، ويعتقد آخرون أنها ليست محدّثة وتنطوي على مخاطر، حتى أن ناشطين بيئيين يعتبرون هذه المركبات تعزز هيمنة السيارات الفردية، وبدأوا بخطوات احتجاجية ضد نشرها، بينها وضعهم ملصقات برتقالية على أغطية السيارات لشل حركتها.

وحتى الآن، مثّل التوقف على الطريق وعرقلة المرور معظم الحوادث المسجلة ضد مركبات ذاتية القيادة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر

أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر
تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»

تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»
كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس

كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس
آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند

آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل

وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل
البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته

البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته
هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟
تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي
تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء

تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء
«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر

«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب

سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!
«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي

«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي
الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد

الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد
صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم

صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم
انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا

انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني

دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم ...
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
اتهام 6 أشخاص بالسطو على مجوهرات «بياجيه» في باريس
اتهام 6 أشخاص بالسطو على مجوهرات «بياجيه» في باريس
كاتدرائية في نيويورك تقيم قداسا لمباركة الحيوانات
كاتدرائية في نيويورك تقيم قداسا لمباركة الحيوانات
اليابان: 2023 الأكثر حرا في تاريخ البشرية
اليابان: 2023 الأكثر حرا في تاريخ البشرية
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره السريع
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره السريع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في إيطاليا
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في ......
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين ......
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا...
عرض مومياوين مفترضتين لكائنين فضائيين أمام البرلمان المكسيكي
عرض مومياوين مفترضتين لكائنين فضائيين أمام البرلمان المكسيكي...
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية...
المزيد
سيارة ذاتية القيادة تدهس امرأة في سان فرانسيسكو
سيارة ذاتية القيادة تدهس امرأة في سان فرانسيسكو...
السلاحف البحرية في اليمن مهددة بالانقراض نتيجة التغير المناخي
السلاحف البحرية في اليمن مهددة بالانقراض نتيجة التغير ......
حرائق كندا تسدد ضربة قاسية للحياة البرية المتدهورة بفعل التغير المناخي
حرائق كندا تسدد ضربة قاسية للحياة البرية المتدهورة بفعل ......
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره السريع
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره ......
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب...
المزيد