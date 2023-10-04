سيارة ذاتية القيادة تدهس امرأة في سان فرانسيسكو

القاهرة - بوابة الوسط

دهست سيارة ذاتية القيادة امرأة في سان فرانسيسكو، بُعيد تعرضها للصدم من سيارة أخرى عادية، بحسب السلطات وشركة «كروز» للسيارات ذاتية القيادة، المصنّعة للمركبة التي كانت جزءًا من هذه الحادثة، ونُقلت الضحية إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقالت الناطقة باسم «كروز» هانا ليندو «قرابة الساعة التاسعة والنصف من مساء الثاني من أكتوبر، صدمت سيارة يقودها شخص المرأة، لتسقط أمام سيارة أخرى ذاتية القيادة» وفق وكالة «فرنس برس».

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وعرضت ليندو لوكالة «فرانس برس» مقطع فيديو للحادثة يؤكد روايتها، وتظهر في المقطع سيارتان تتقدمان عند الإشارة الخضراء، وشخص يعبر على الخطوط البيضاء وسط حركة المرور قبل الاصطدام، ثم قامت سيارة «كروز»، التي لم يكن بها سائق ولا راكب، بالفرملة والتوقف فوق المرأة التي تعرضت للحادثة.



احتجاز السيارة ذاتية القيادة

وأضافت هانا ليندو، أن سائق السيارة الأخرى لاذ بالفرار، وبناء على طلب الشرطة، احتُجزت السيارة ذاتية القيادة في مكانها، موضحة أنها تعمل مع الشرطة للمساعدة في تحديد هوية السائق المسؤول، وقال عناصر الإطفاء إنهم استخدموا أدوات لرفع السيارة والوصول إلى الضحية التي تعرضت لإصابات خطيرة متعددة.

وبدأت سيارات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة المصنعة من شركتي «وايمو» («غوغل») و«كروز» («جنرال موتورز»)، المجهزة بالكاميرات وأجهزة «الليدار» (ليزر الكشف)، السير على طرق سان فرانسيسكو منذ العام الماضي، ما يثير جدلًا متزايدًا.

جدل حول السيارات ذاتية القيادة

ويبدي سكّان كثر ارتياحًا لتوسيع انتشار هذه السيارات، التي يعتبرونها أكثر أمانًا من تلك التي يقودها البشر، ويعتقد آخرون أنها ليست محدّثة وتنطوي على مخاطر، حتى أن ناشطين بيئيين يعتبرون هذه المركبات تعزز هيمنة السيارات الفردية، وبدأوا بخطوات احتجاجية ضد نشرها، بينها وضعهم ملصقات برتقالية على أغطية السيارات لشل حركتها.

وحتى الآن، مثّل التوقف على الطريق وعرقلة المرور معظم الحوادث المسجلة ضد مركبات ذاتية القيادة.