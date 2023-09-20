ما علاقة «معاداة السامية» بفرض «إكس» اشتراكا شهريا؟

القاهرة - بوابة الوسط

أثارت تصريحات رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، مؤسس شركة «سبايس X»، حول اعتزامه فرض اشتراك شهري مقابل استخدام منصة «إكس»، بدعوى أن ذلك يستهدف «مكافحة معاداة السامية على شبكات التواصل الاجتماعي»، الجدل حول جدوى الخطوة، وفق وكالة «فرانس برس».

لمواجهة «معاداة السامية»

وأعلن ماسك أنه يعتزم تقاضي «مبلغ شهري صغير» نظير استخدام الشبكة الاجتماعية، للحدّ من عدد الحسابات الآلية (الروبوتات) عليها.

ويرى خبراء أن الخطوة، على الرغم من منطقيتها اقتصاديا، من شأنها أن تقضي على قاعدة مستخدمي الشبكة.

وجاء إعلان ماسك القرار بعد لقائه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الإثنين، الذي تناولا خلاله مسألة المنشورات المعادية للسامية على الإنترنت، وسبل مكافحة منصة «إكس» لها عبر اعتمادها تقنيات، لـ«منع جيوش الحسابات الآلية من تكرارها وتضخيمها». ليرد ماسك بأن المنصة تتجه لفرض مبلغ شهري صغير مقابل استخدام نظام «إكس»، وفق «فرانس برس».

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