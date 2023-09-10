  • Alwasat News
Atwasat

«إكس» تقاضي كاليفورنيا على خلفية قواعد الإشراف على المحتوى

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الأحد 10 سبتمبر 2023, 08:30 صباحا
«إكس» تقاضي كاليفورنيا على خلفية قواعد الإشراف على المحتوى
شعار تطبيق «إكس» يظهر على شاشة أحد الهواتف المحمولة في لوس أنجليس، في 31 يوليو 2023 ( أ ف ب )
alwasat radio

رفعت شبكة «إكس» الاجتماعية، الجمعة، دعوى ضد كاليفورنيا، إذ تتهم الشركة المملوكة لإيلون ماسك هذه الولاية الأميركية بفرض آرائها السياسية من خلال إجبار المنصات على الشفافية في الإشراف على المحتوى.

قانون «إيه بي 587»
الدعوى المرفوعة في المحكمة الفدرالية في ساكرامنتو تتناول القانون «إيه بي 587» الذي دخل حيز التنفيذ قبل عام، ويفرض على شبكات التواصل الاجتماعي نشر قواعدها المتعلقة بالتضليل أو المضايقة أو خطاب الكراهية أو التطرف، حسب وكالة «فرانس برس».

لكن بحسب «إكس»، فإن «القصد الحقيقي» من القانون يكمن في «الضغط على المنصات من أجل إزالة بعض المحتويات التي يكفلها الدستور، والتي ترى فيها الولاية مشكلة».

ويؤكد محامو المنصة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، أن «إيه بي 587» ينتهك التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الذي يضمن حرية التعبير، ودستور كاليفورنيا. اشترى إيلون ماسك «تويتر» في أكتوبر 2022، وسرعان ما غيّر طريقة عملها، بدءاً من الإشراف على المحتوى.

قيرغيزستان تمنع «تيك توك» لحماية «صحة الأطفال» ونموهم 
تيك توك يعلن عن تغييرات امتثالا لقواعد أوروبية جديدة صارمة

حرية التعبير
يعتمد الملياردير رؤية راديكالية لحرية التعبير. وعلى وجه الخصوص، أزال ماسك القيود على المعلومات المضللة بشأن «كوفيد-19»، وأعاد تفعيل حسابات شخصيات جدلية كانت محظورة على «تويتر» بسبب تصريحات تتعلق بالكراهية أو التضليل بحسب المعايير التي كانت تعتمدها الشبكة سابقاً، بينهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وكتبت «إكس»: «مع إيه بي 587، تُجبر الولاية شبكات التواصل الاجتماعي على اتخاذ موقف عام بشأن القضايا المثيرة للجدل أو السياسية». وأضافت: «لأن «إكس» يجب أن تتخذ موقفاً بشأن هذه الأمور كما حددتها الولاية، فإنها مجبرة على تبنى المصطلحات المشحونة سياسياً للولاية، والتي تشكّل شكلاً من أشكال الخطاب المفروض في حد ذاته»، بحسب محامي الشبكة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس

غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس
شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك

شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك
الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا

الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا
«مولاي إبراهيم» المنكوبة تبكي ضحايا أعنف زلزال يشهده المغرب

«مولاي إبراهيم» المنكوبة تبكي ضحايا أعنف زلزال يشهده المغرب
الزروق والأسود والزوي: منتخب الطائرة شرف الرياضة الليبية.. وكلمة «شكرا» لا تكفي

الزروق والأسود والزوي: منتخب الطائرة شرف الرياضة الليبية.. وكلمة «شكرا» لا تكفي
جدل حول إجازة مجمع اللغة العربية بالقاهرة كلمة «تريند»

جدل حول إجازة مجمع اللغة العربية بالقاهرة كلمة «تريند»
ليبيا تلتقي تشاد في ربع نهائي الطائرة الأفريقية

ليبيا تلتقي تشاد في ربع نهائي الطائرة الأفريقية
سابالينكا تبحث عن صدارة تصنيف التنس وغوف تحلم بلقب كبير في نهائي «فلاشينغ ميدوز».. السبت

سابالينكا تبحث عن صدارة تصنيف التنس وغوف تحلم بلقب كبير في نهائي «فلاشينغ ...
لقب تاريخي مرتقب بين ألمانيا وصربيا في نهائي مونديال السلة.. الأحد

لقب تاريخي مرتقب بين ألمانيا وصربيا في نهائي مونديال السلة.. الأحد
«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها

«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها
تارت مالح لأطفالك في المدرسة

تارت مالح لأطفالك في المدرسة
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في نيودلهي

مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في ...
إجراءات عاجلة بسبب سوء الأحوال الجوية.. حكومة حماد تعلن عطلة طارئة وإخلاء مناطق

إجراءات عاجلة بسبب سوء الأحوال الجوية.. حكومة حماد تعلن عطلة طارئة وإخلاء مناطق
التحالف «الليبي- الأميركي»: قاضية أميركية ترفض طلب حفتر إسقاط دعوى ضده

التحالف «الليبي- الأميركي»: قاضية أميركية ترفض طلب حفتر إسقاط دعوى ضده
العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا

العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا
سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير

سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير
شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخها

شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في ...
«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي

«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
2023 الأكثر ارتفاعًا في الحرارة منذ 120 ألف عام
2023 الأكثر ارتفاعًا في الحرارة منذ 120 ألف عام
روبوت ياباني ينوب عن حضور التلاميذ في المدارس
روبوت ياباني ينوب عن حضور التلاميذ في المدارس
شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي
شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي
ثورة السيارات ذاتية القيادة... في الطريق لكن ببطء
ثورة السيارات ذاتية القيادة... في الطريق لكن ببطء
دراسة تؤكد دور التغير المناخي في موجات الحر الشديد هذا الصيف
دراسة تؤكد دور التغير المناخي في موجات الحر الشديد هذا الصيف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لعدم وجود وريث.. إيراني يبيع شقته إلى كلب
لعدم وجود وريث.. إيراني يبيع شقته إلى كلب...
مصاب بمرض نادر يتطوع لتغيير حياة الناس للأفضل
مصاب بمرض نادر يتطوع لتغيير حياة الناس للأفضل...
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها...
واحة جانت الجزائرية تستقطب عدداً متزايداً من السياح الغربيين
واحة جانت الجزائرية تستقطب عدداً متزايداً من السياح الغربيين...
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات...
المزيد
«إكس» تقاضي كاليفورنيا على خلفية قواعد الإشراف على المحتوى
«إكس» تقاضي كاليفورنيا على خلفية قواعد الإشراف على المحتوى...
بيع نسخة نادرة من «هاري بوتر» بالمزاد العلني
بيع نسخة نادرة من «هاري بوتر» بالمزاد العلني...
نرويجي يعثر على قطع من الذهب ظنّ بدايةً أنها شوكولا
نرويجي يعثر على قطع من الذهب ظنّ بدايةً أنها شوكولا...
دراسة تؤكد دور التغير المناخي في موجات الحر الشديد هذا الصيف
دراسة تؤكد دور التغير المناخي في موجات الحر الشديد هذا الصيف...
ثورة السيارات ذاتية القيادة... في الطريق لكن ببطء
ثورة السيارات ذاتية القيادة... في الطريق لكن ببطء...
المزيد