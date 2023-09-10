«إكس» تقاضي كاليفورنيا على خلفية قواعد الإشراف على المحتوى

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

رفعت شبكة «إكس» الاجتماعية، الجمعة، دعوى ضد كاليفورنيا، إذ تتهم الشركة المملوكة لإيلون ماسك هذه الولاية الأميركية بفرض آرائها السياسية من خلال إجبار المنصات على الشفافية في الإشراف على المحتوى.



قانون «إيه بي 587»

الدعوى المرفوعة في المحكمة الفدرالية في ساكرامنتو تتناول القانون «إيه بي 587» الذي دخل حيز التنفيذ قبل عام، ويفرض على شبكات التواصل الاجتماعي نشر قواعدها المتعلقة بالتضليل أو المضايقة أو خطاب الكراهية أو التطرف، حسب وكالة «فرانس برس».



لكن بحسب «إكس»، فإن «القصد الحقيقي» من القانون يكمن في «الضغط على المنصات من أجل إزالة بعض المحتويات التي يكفلها الدستور، والتي ترى فيها الولاية مشكلة».



ويؤكد محامو المنصة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، أن «إيه بي 587» ينتهك التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الذي يضمن حرية التعبير، ودستور كاليفورنيا. اشترى إيلون ماسك «تويتر» في أكتوبر 2022، وسرعان ما غيّر طريقة عملها، بدءاً من الإشراف على المحتوى.

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