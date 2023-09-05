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يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 12:42 مساء
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
المستشار الألماني شولتس يضع رقعة على عينه خلال حضورة فعالية بكنيسة كاثوليكية بالعاصمة برلين، 4 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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نشر المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الإثنين، صورة وهو يضع رقعة على عينه، بعدما أصيب في وجهه خلال الركض، مما أثار سيلا من النكات التي شبهت شكله بـ«القراصنة».

وتعرض شولتس لإصابة طفيفة بعد سقوطه في أثناء ممارسته رياضة الجري نهاية الأسبوع، مما اضطره إلى إلغاء بعض المواعيد. ونشر المستشار صورة على منصة «إكس» (تويتر سابقا) يظهر فيها وهو يضع رقعة سوداء كبيرة على عينه اليمنى، مع علامات حمراء لبعض الخدوش فوق الجفن، وفق وكالة «فرانس برس».

وكتب شولتس على حسابه الرسمي «شكراً على أمنياتكم الطيبة. الوضع في الصورة يبدو أسوأ مما هو عليه في الواقع». وأضاف: «أنا متحمس لرؤية الميمات الساخرة عبر الإنترنت».

السخرية تحيط بصورة شولتس
بالفعل، انتشرت عبر الإنترنت ميمات كثيرة من وحي صورة المستشار الألماني، إذ شبّهه كثيرون بالقرصان. وأظهرت إحدى الميمات شولتس على شكل قرصان رسوم متحركة يضع رقعة عين ويلوح بسيف، بينما بينته أخرى على شكل قرصان خلف عجلة القيادة في سفينة، ويضع قبعة عليها جمجمة وعظمتان متقاطعتان، ويحمل سيفاً.

في المقابل، كانت هناك أيضاً رسائل عدة تمنى أصحابها له الشفاء العاجل، بعدما حصدت تغريداته عشرات آلاف علامات الإعجاب والتعليقات.

وقال الناطق باسمه، شتيفن هيبستريت، إنه على الرغم من الإصابة، فإن شولتس، الذي كان يمارس رياضة الجري بانتظام لسنوات، في حالة جيدة. وشوهد المستشار الألماني، في وقت لاحق الإثنين، وهو يضع رقعة العين في حفلة استقبال سنوية بكنيسة كاثوليكية في برلين.

ويعتزم أيضاً حضور مواعيده المقررة هذا الأسبوع، بما في ذلك جولة في معرض السيارات «آي إيه إيه» IAA في ميونخ الثلاثاء، وإلقاء خطاب في البرلمان الأربعاء. وقال هيبستريت في مؤتمر صحفي دوري: «إنه في حالة جيدة في ظل هذه الظروف». وأضاف: «كان في مزاج جيد هذا الصباح، على الرغم من أنه لا يزال يبدو متضرراً بعض الشيء».

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