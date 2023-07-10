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تايلاند تحيي ذكرى إنقاذ «أطفال الكهف»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 01:08 مساء
تايلاند تحيي ذكرى إنقاذ «أطفال الكهف»
أعضاء من فريق «خنازير برية» لكرة القدم المعروفون بـ«أطفال الكهف» في شيانغ راي في تايلاند، 10 يوليو 2023. (أ ف ب)
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أقيمت مراسم بوذية في تايلاند، اليوم الإثنين، للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لإنقاذ 12 مراهقا ومدربهم من كهف في تايلاند العام 2018. 

وقال مدرب فريق «الخنازير البرية» إيكابول تشانتاونغ من أمام كهف ثام لوانغ (شمال) حيث علق لأكثر من أسبوعين إثر هطول أمطار موسمية «لولا التعبئة الاستثنائية، ما كنا لننجو»، وفق وكالة «فرانس برس». وأضاف «لكل أفراد الشرطة والجنود والقوات البحرية والمدنيين الذين شاركوا في المهمة... أريد أن أشكركم من صميم قلبي».

فريق «الخنازير البرية»
وفي العام 2018، علق أعضاء فريق «الخنازير البرية» لكرة القدم لأكثر من أسبوعين إثر هطول أمطار موسمية في كهف تام لوانغ في شمال البلاد، وهو من أكبر المغاور في تايلاند. وكرّم العديد من أعضاء الفريق قائدهم دوانغبيتش برومثيب الذي توفي في فبراير الماضي عن 17 عاما. ووضعوا الزهور أمام صورته.

كما عُرض مقطع فيديو لتكريم ذكرى حاكم مقاطعة شيانغ راي في ذلك الوقت نارونغساك أوساتاناكورن الذي توفي في يونيو عن 58 عاما والذي نسق مهمة الإنقاذ. وعلى مدى 18 يوما، شارك في عملية الإغاثة حوالي 10 آلاف متطوع محلي وأجنبي بلا هوادة.

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