طرق فعالة للتخلص من ذباب الفاكهة في الصيف

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

يعد ذباب الفاكهة من أسوأ المشكلات التي تؤرق ربة المنزل مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، حيث إنه يضع بيض صغاره على أسطح الفاكهة والمواد العضوية الرطبة، ومن الصعب التخلص منه.

ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة خلال اليوم، ستظهر على الأرجح مختلف أنواع الحشرات في المنزل، خصوصا ذباب الفاكهة، حسب جريدة «إكسبريس» البريطانية.

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لكن هناك عدد من النصائح يمكن اتباعها، للتخلص من ذباب الفاكهة في فصل الصيف، أولها الحرص على تنظيف الأسطح باستمرار، فالأسطح النظيفة المعقمة تمنع ذباب الفاكهة من التجمع حول الأطعمة وفي المطبخ، لأنه عادة ما يتجمع فوق بقايا الطعام.

كما أن التخلص من القمامة بشكل يومي يمنع ذباب الفاكهة، وغيره من الحشرات من التجمع حول الطعام في المطبخ.

ويتعين أيضا على سيدة المنزل الحرص على تخزين الخضراوات والفاكهة بشكل مناسب، لتفادي تعفنها وتجمع الحشرات حولها. ومن الأفضل استخدام العلب محكمة الغلق التي تمنع دخول الهواء، للحفاظ على الطعام فترة أطول.

النصيحة الثالثة هي استخدام العلاجات المصنوعة من مواد طبيعية، وأهمها خل التفاح. وللتخلص من ذباب الفاكهة يمكن وضع كوب من خل التفاح مع قطرات من سائل التنظيف، وتغطيته بغطاء بلاستيكي، مع الحرص على صنع بعض الثقوب في الغطاء، لصد الحشرات.

ويمكن كذلك استخدام المروحة الكهربائية في منع الذباب من التجمع حول الطعام، لأن ذلك يخلق بيئة ذات تدفق عالٍ للهواء، مما يجعل من الصعب على الذباب الطيران بها.