بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق موسم زراعة أول محصول للقنب الهندي بشكل قانوني في المغرب، بعد استيراد البذور الصالحة لهذه العملية وتوزيعها على الفلاحين، بعد الحصول على ترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأشار تقرير نشره موقع «هسبريس» المغربي إلى تسليم أول دفعة من البذور المستوردة إلى الفلاحين والتعاونيات، أول أمس الأحد، وذلك بكل من أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات، وتوقيع محاضر الاستلام.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع أنه جرى توزيع بذور صالحة لزراعة 105 هكتارات، جرى توزيعها على أكثر من 170 فلاحًا. في حين أشار أحد المستثمرين الذين قاموا باستيراد البذور من سويسرا إلى توزيع البذور حوالي 760 ألف بذرة، وهو ما شجع الفلاحين على الانخراط في هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه سيجري خلال الموسم الفلاحي المقبل استهداف 500 فلاح.

مستثمر: مشروع القنب استراتيجي

وشدد المستثمر على أن هذا المشروع «هو مشروع استراتيجي انخرطنا فيه كمستثمرين بالبلاد، خاصة أن مجال اشتغالي هو المجال الفلاحي.. وحين القراءة عن المشروع ودراسته تمكنا من الانخراط فيه».

وأفاد بأن استيراد البذور مر عبر مراحل عديدة؛ بدءًا من الحصول على ترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ونقلها وفقًا للشروط الضرورية لضمان السلامة الصحية والجودة الضرورية، لافتًا إلى أن «الأحد كان يومًا تاريخيًا، عبّر خلاله الفلاحون والمنخرطون في المشروع عن فرحتهم الكبرى».

وأشار المتحدث إلى «الجهود الاستثنائية المبذولة من قبل كل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي»، موضحًا أنه جرى اشتراط دفاتر التحملات التي تتضمن الشروط التقنية المطلوبة في وقت قياسي.

وذكّر تقرير «هسبريس» بإصدار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية تتعلق بتطبيق مقتضيات استيراد وتصدير بذور ونباتات القنب الهندي، تطبيقا للقانون (13.21) المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

قانون استيراد وزراعة بذور القنب الهندي

وجاء في الدورية الصادرة عن إدارة الجمارك أن المادة الثالثة من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي تنص على أن استيراد وتصدير البذور والنباتات يخضع لترخيص يُمنَح من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

كما أشارت الدورية إلى أن المادة الثانية عشرة من القانون نفسه تنص على أن الحاصلين على تراخيص الاستيراد أو التصدير يجب أن يكونوا من جنسية مغربية وبالغين السن القانونية ويستوفون الشروط المنصوص عليها القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بإنتاج وتسويق البذور والنباتات.

وتنص المادة الثالثة عشرة من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على أن مالكي تراخيص التصدير والاستيراد لا يمكنهم أن يستوردوا إلا البذور المعتمدة من طرف الوكالة تماشيًا مع القرار الصادر عن وزارتي الداخلية والفلاحة رقم 1295-22 يوم 12 مايو 2022 المتعلق بشروط وكيفيات اعتماد البذور والنباتات.

تسليم الفلاحين بذور القنب الهندي، الإثنين 1 مايو 2023 (موقع هسبريس المغربي)

تسليم الفلاحين بذور القنب الهندي، الإثنين 1 مايو 2023 (موقع هسبريس المغربي)

تسليم الفلاحين بذور القنب الهندي، الإثنين 1 مايو 2023 (موقع هسبريس المغربي)