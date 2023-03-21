  • Alwasat News
Atwasat

القهوة كالماء لدى الليبيين في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 03:35 مساء
القهوة كالماء لدى الليبيين في رمضان
رجل يشرب القهوة بشارع للمشاة في طرابلس، 16 مارس 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

يولي الشعب الليبي، كجيرانه الإيطاليين، أهمية كبيرة للقهوة، ويتعامل الناس في البلد العربي الوحيد الذي استعمرته إيطاليا، بجدية فائقة مع الإسبرسو وأخواتِها، ولكن ومع اقتراب شهر رمضان، يستعد الصائمون لحرمان أنفسهم من مشروبهم المفضل خلال النهار.

في وسط طرابلس العاصمة، يجتمع الرجال خلال شهر الصوم أمام عدد لا يحصى من المقاهي، غالبًا ما تكون أكشاكا صغيرة جدا مجهزة بآلات تحضير القهوة متطورة للغاية وإيطالية المنشأ، وفق «فرانس برس».

ويلاحظ محمد الزرقاني الذي يدير أحد هذه المقاهي في قلب المدينة القديمة بطرابلس أن «القهوة التي يشربها الليبيون عادة في 16 ساعة يوميا، يشربونها خلال شهر رمضان في غضون ساعتين من غروب الشمس (...)، إذ يشربون فنجانين أو ثلاثة، في محاولة للتعويض».

ورث الزرقاني هذا المقهى عن جده الذي اشتراه من ليبي يهودي في خمسينيات القرن الماضي، ولا يقلق الرجل البالغ 31 عاما من أن يتأثر العمل سلبا خلال شهر رمضان، إذ يعج مقهاه بالزبائن الذين يسارعون بعد الإفطار «لملء أنفسهم بالقهوة بشكل طبيعي كما يشرب المرء الماء».

يعود تقليد القهوة في ليبيا إلى القرن الخامس عشر. إذ كانت ممرا أساسيا لنقل حبوب البن التي تُزرع في اليمن من شبه الجزيرة العربية إلى أوروبا. ومن ثم اعتمد الليبيون الإسبريسو الشهير تحت تأثير الإيطاليين الذين حلوا محل العثمانيين العام 1911، بالإضافة إلى القهوة التركية التي أطلقوا عليها اسم «القهوة العربية».

تنوع إيطالي
ويشرح محمد الزرقاني، بينما يقوم موظفوه بصب السائل الأسود الفوّاح الرائحة في أكواب من الورق المقوى أن «الجيل الأكبر سنا لا يزال متمكسا بالقهوة العربية، لكن الشباب يطلبون غالبا قهوة إسبريسو أو ماكياتو». ويقول صاحب المقهى الشاب إن «الليبيين يحرصون على شرب قهوتهم حتى في خضم الحرب».

في طرابلس التي استؤنفت الحياة فيها وامتلأت مقاهيها، يجتمع الليبيون حول طاولات بار على شرفات المقاهي أو على امتداد الرصيف، يرتشفون «طاسة» (كوبا) من القهوة بأقل من دولار واحد، ويتبادلون أحاديث عن يومياتهم أو تعليقات على الفوضى السياسية.

تزخر قوائم المشروبات الساخنة بتشكيلة واسعة من الأنواع الإيطالية، من الإسبريسو، إلى الأفوغاتو، مرورا بالأميركانو.

- ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكسي باسمها أيضا في «يونسكو»

- الزلابية تتربع على عرش حلوى رمضان في ليبيا

- «عملة نادرة» على قناة الوسط «WTV» في رمضان (فيديو)

على شرفة مقهى آخر في المدينة، يتجاذب رجال من كل الأعمار أطراف الحديث بهدوء أثناء تناول القهوة، ومنهم عبدالباسط حمزة الذي ترك متجره لبيع الحقائب كي يتسنى له أن يأتي ويشرب القهوة عصرا.

أمسيات الكافيين
ويقول الرجل ذو اللحية البيضاء البالغ 63 عامًا، وهو يمسك كوب قهوة لاتيه «لا يوجد شيء نشربه أكثر من القهوة». ويضيف التاجر: «لا تجد قهوة بهذه الجودة مصنوعة بهذه الطريقة بمثل هذه الآلات» في البلدان المجاورة. ويحرص الرجل أيضا على أن يشرب «كل صباح» النسخة التركية- العربية من مشروبه المفضل.

لذلك، خلال رمضان، «نفكر طوال اليوم في القهوة التي سنشربها»، على ما يقول. وعقب صلاة المغرب مباشرة، يُقبِل بحماسة على شرب القهوة، ولو أنه يؤكد أنه قلل من استهلاكه لأسباب صحية.

أما علي الخوجة (24 عامًا) الذي يواظب على شرب القهوة منذ مرحلة المراهقة، فيستعد هو الآخر لحرمان نفسه من القهوة خلال رمضان. لكن شهر الصوم فرصة أيضا للتجمع حول الرائحة الآسرة لهذا المشروب. ويشير هذا الشاب المقيم في ضواحي طرابلس، ويرتدي سترة من الجلد إلى أن «القهوة حاضرة على كل موائد الإفطار».

ويختم علي مبتسما «نقضي المساء (بعد الإفطار) نشربها في الخارج مع الأصدقاء» في ليالي رمضان الطويلة، التي تحمل في ليبيا أجواء دافئة بين مختلف مكوناتها الاجتماعية.

مجموعة من الرجال يشربون القهوة على شرفة في طرابلس، 16 مارس 2023 (أ ف ب)
مجموعة من الرجال يشربون القهوة على شرفة في طرابلس، 16 مارس 2023 (أ ف ب)
نادل يعدّ القهوة في أحد الأكشاك بطرابلس، 16 مارس 2023 (أ ف ب)
نادل يعدّ القهوة في أحد الأكشاك بطرابلس، 16 مارس 2023 (أ ف ب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الغلاء

كاريكاتير خيري - الغلاء
الخطوط السعودية تدشّن 25 وجهة دولية جديدة في 3 قارات

الخطوط السعودية تدشّن 25 وجهة دولية جديدة في 3 قارات
روبرت مردوخ عريس في الـ92 من عمره

روبرت مردوخ عريس في الـ92 من عمره
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»

بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يستخدم الفيتو للمرة الأولى ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون

بايدن يستخدم الفيتو للمرة الأولى ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون
لجنة الأزمة: الوقود متوفر ولا داعي للازدحام أمام المحطات، والإشكالية ستنتهي غداً

لجنة الأزمة: الوقود متوفر ولا داعي للازدحام أمام المحطات، والإشكالية ستنتهي غداً
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة
ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكسي باسمها أيضا في «يونسكو»

ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكسي باسمها أيضا في «يونسكو»
مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام

من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022

«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022
تشاوش أوغلو: تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية

تشاوش أوغلو: تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية
«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب فلسطيني

«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب ...
ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة

ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة
20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين

20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين
مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس

مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس
باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات

باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات
إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي
الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي
«الأحكام المسبقة» تواجه مصارعات السومو في البرازيل
«الأحكام المسبقة» تواجه مصارعات السومو في البرازيل
«رؤوس الحملان» طبق لعلاج آثار الثمالة في بوليفيا
«رؤوس الحملان» طبق لعلاج آثار الثمالة في بوليفيا
كرواتيا تدمر لغما بحريا من الحرب العالمية الثانية
كرواتيا تدمر لغما بحريا من الحرب العالمية الثانية
نيويورك تسعى لمنع موضة ركوب سطوح القطارات
نيويورك تسعى لمنع موضة ركوب سطوح القطارات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام...
إجازة سباحة النساء عاريات الصدر في برلين
إجازة سباحة النساء عاريات الصدر في برلين...
الكيلاني تتعهد رعاية «فريق ليبيا للروبوتات من ذوي الإعاقة الذهنية»
الكيلاني تتعهد رعاية «فريق ليبيا للروبوتات من ذوي الإعاقة ......
مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»
مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع ......
راكبو دراجات هوائية عراة في شوارع البرازيل لزيادة الوعي
راكبو دراجات هوائية عراة في شوارع البرازيل لزيادة الوعي...
المزيد
القهوة كالماء لدى الليبيين في رمضان
القهوة كالماء لدى الليبيين في رمضان...
حاول قتل زوجته فوقع في شر أعماله
حاول قتل زوجته فوقع في شر أعماله...
فنلندا «أسعد بلد في العالم».. تعرّف إلى ترتيب الدول العربية
فنلندا «أسعد بلد في العالم».. تعرّف إلى ترتيب الدول العربية...
نيويورك تسعى لمنع موضة ركوب سطوح القطارات
نيويورك تسعى لمنع موضة ركوب سطوح القطارات...
كرواتيا تدمر لغما بحريا من الحرب العالمية الثانية
كرواتيا تدمر لغما بحريا من الحرب العالمية الثانية...
المزيد