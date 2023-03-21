«عملة نادرة» على قناة الوسط «WTV» في رمضان (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض قناة الوسط «Wtv» خلال رمضان المسلسل المصري «عملة نادرة»، بطولة نيللي كريم وجمال سليمان.

«عملة نادرة» تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة «العدل جروب» جمال العدل، وبطولة نيللي كريم وجمال سليمان وجومانا مراد وأحمد عيد وكمال أبورية وفريدة سيف النصر وندا موسى ومحمد لطفي وعلي الطيب ومريم الخشت وهشام عاشور ونهى صالح ومحمد فهيم ورمزى العدل ووئام مجدي.

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تجسد نيللي خلال أحداث العمل شخصية «نادرة» التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذي يحاصر المرأة ويُمنعها من أن ترث أرضا، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض «نادرة» هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.