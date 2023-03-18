المكسيك تعثر على 5 جثث نساء متفحمة

القاهرة - بوابة الوسط

في واحدة من أسوأ حوادث العنف ضد النساء، عثرت السلطات المكسيكية، الجمعة، على خمس نساء مفقودات، جثثا متفحمة في وسط المكسيك.

وكانت ست نساء، تتراوح أعمارهن بين 19 و48 عاما، قد فُقدن في 7 مارس في سيلايا في غواناخواتو، وهي ولاية في وسط المكسيك تتعايش فيها قطاعات الصناعة والسياحة مع عنف عصابات الجريمة المنظمة.

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وأعلن المدعي العام كارلوس زاماريبا للصحفيين العثور على جثث خمس نساء منهنّ محترقة، وفق «فرانس برس».

وقال «تمكنا من تحديد السمات الوراثية لخمس من بين الشابات الست المفقودات».

وأشار إلى توقيف ستة أشخاص أقروا بانتمائهم إلى عصابة إجرامية في ولاية تاموليباس في شمال شرق البلاد.

وقال المدعي العام إن الأطباء الشرعيين يواصلون البحث عن «أدلة»، فيما يحاول التحقيق تحديد دوافع الجريمة.

تضم غواناخواتو العديد من مصانع السيارات، مثل مازدا وتويوتا وهوندا وجنرال موتورز.

غواناخواتو الأكثر عنفا

وصُنفت غواناخواتو (6.1 مليون نسمة العام 2020) الأكثر عنفا بين ولايات المكسيك الـ32 العام 2022، إذ سجلت 3260 جريمة قتل.

هذه الولاية هي ساحة معركة بين عصابتين إجراميتين، «سانتا روزا دي ليما» و«كارتل خاليسكو نويفا خينيراسيون» «خاليسكو الجيل الجديد»، اللتين تتنازعان على الاتجار بالمخدرات وسرقة الوقود.

تُقتل عشر نساء يوميا في المكسيك (128 مليون نسمة)، حسب الأمم المتحدة.

في العام 2022، قُتلت 3754 امرأة، وفقا للأرقام الرسمية. وصُنف ما مجموعه 947 من جرائم القتل هذه على أنها جرائم موجهة ضد النساء.

وتسببت الحرب بين الكارتلات وتدخل قوات الأمن لمحاربتها، في سقوط عشرات الآلاف من القتلى والمفقودين في المكسيك منذ العام 2006.