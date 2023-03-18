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دراسة استقصائية «صادمة» حول التحرش بالعاملات في المجال العلمي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 10:13 صباحا
دراسة استقصائية «صادمة» حول التحرش بالعاملات في المجال العلمي
موظفون خلال استراحة من العمل في مكتب بالعاصمة الصينية بكين في التاسع من ديسمبر 2016 (أ ف ب)
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تعرض نحو نصف العاملات في مجالات العلوم، حول العالم، للتحرش الجنسي في مكان العمل، حسب دراسة استقصائية أجرتها شركة «إيبسوس» لصالح مؤسسة «لوريال».

وحسب هذا الاستبيان الذي شمل نحو 5 آلاف باحث وباحثة في 117 دولة، قالت 49% من العاملات إنهنّ «واجهن شخصياً حالة واحدة على الأقل من التحرش الجنسي خلال مسيرتهن المهنية»، نصفهنّ تقريبا بعد انطلاق حركة «مي تو» المناهضة للتحرش الجنسي العام 2017.

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بالنسبة لـ65% منهنّ، كانت لهذه المواقف تأثير سلبي على حياتهنّ المهنية في مختلف قارات العالم، وفق «فرانس برس».

ومع ذلك، أبلغت ضحية من كل خمس عن هذه الانتهاكات داخل المؤسسة التي يعملن فيها، وفق هذا المسح الذي شمل عاملات مجالات العلوم (باستثناء العلوم الاجتماعية)، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات، في 50 مؤسسة عامة وخاصة.

أسئلة متطفلة ومتكررة
وتضمن الاستبيان توصيف مواقف عدة، إذ إنّ 25% من العاملات المستطلعة آراؤهن تحدثن عن تلقي ملاحظات «غير لائقة وبشكل متكرر»، وأشرن إلى طرح «أسئلة متطفلة ومتكررة» عليهنّ حول حياتهنّ الخاصة أو الجنسية «تسبب عدم ارتياح لديهنّ».

وحدثت غالبية الوقائع في بداية المسيرة المهنية. وكان لذلك أثر سلبي على المهن العلمية، إذ قالت 52% من الضحايا إنهن «تجنبن موظفين معينين» لهذه الأسباب، و25% شعرن «بأنهن في خطر في مكان العمل».

وأبدى 64% من العلماء الذين شملهم الاستطلاع (رجال ونساء) أسفهم لعدم اتخاذ إجراءات لمكافحة التحرش الجنسي في العمل.

وقالت ألكسندرا بالت، المديرة التنفيذية لمؤسسة لوريال، «هذا الاستطلاع يؤكد أن المجال العلمي لم يشهد على ثورة بالقدر الكافي منذ حركة #مي_تو».

سياسة عدم التسامح
وتدعو المؤسسة التي تدعم وظائف العالمات في جميع أنحاء العالم مع اليونسكو، المؤسسات إلى «تحمل مسؤولياتها وتغيير سلوكها». كما تنادي بـ«سياسة عدم التسامح» حيال هذه الانتهاكات وإقرار «التزامات في الميزانية» في هذا الشأن.

وأجريت الدراسة من جانب معهد إبسوس باستخدام طريقة الاستشارة، في الفترة من 26 يوليو إلى 16 سبتمبر 2022.

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