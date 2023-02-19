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نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 01:15 مساء
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص
صورة مؤرخة في 4 فبراير لأبقار في تشيلي (أ ف ب)
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من إخلال إطلاق النار عليها من مروحية، أعلنت السلطات الأميركية نيتها قتل 150 بقرة برية «عدوانية» وخطيرة على الحيوانات والنباتات.

وسينفّذ العملية عناصر متخصّصون سيحلّقون فوق غابة غيلا الوطنية في ولاية نيو مكسيكو بين الخميس والأحد، حسب «فرانس برس».

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وأوضحت المسؤولة عن الغابة الوطنية كاميل هاوز «كان قرارا صعبا اتخاذه، لكنّ القضاء على هذه الحيوانات الوحشية ضروري لضمان السلامة العامة وحماية موائل الأنواع المهددة والمعرضة للخطر (...)». وحذّرت في بيان من أن «الماشية البرية في غابة غيلا كانت عدوانية تجاه المتنزّهين».

 إطلاق النار
وبحسب إدارة الغابة، فإن إطلاق النار على الأبقار من الجو هو «الطريقة الأكثر فاعلية وإنسانية للتعامل مع هذه المشكلة».

وأضافت الإدارة أن هذه الأبقار التي ولدت في البرية ولا يملكها مزارعون، تسببت بأضرار داخل المنطقة البرية المحمية منذ السبعينات، عبر تلويث المياه وغزو الموائل المخصصة لأنواع محمية أو مهددة بالانقراض.

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