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أم بولندية لسبعة أبناء تنجب خمسة أطفال جددا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 12:20 مساء
أم بولندية لسبعة أبناء تنجب خمسة أطفال جددا
ممرضة تعتني بمولود جديد داخل مستشفى غابروفو في بلغاريا، 13 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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أنجب والدان بولنديان بريطانيان سبعة أبناء، منهم خمسة أطفال جدد، فيما أكدت الأم، الثلاثاء، أنها تشعر «بتحسن أكثر مما كانت تتوقع» بعد هذا الحمل.

وأنجبت دومينيكا كلارك التي لها سبعة أبناء تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و12 عاما، خمسة أطفال، الأحد، في أحد مستشفيات كراكوف جنوب البلاد، وفق «فرانس برس».

وقالت للصحفيين وزوجها البريطاني فينس بجانبها «كنا نخطط لإنجاب طفل ثامن، لكن اتضح أنني حامل بأكثر من طفل واحد».

وخضعت دومينيكا لعملية قيصرية في الأسبوع الـ29 من الحمل، فيما استلزمت حالة الرضّع وضعهم على جهاز تنفسي.

وقال رئيس قسم طب الأطفال حديثي الولادة في مستشفى كراكوف ريزارد لوترباخ «نأمل في الوصول إلى اللحظات السعيدة بخروج الأطفال من المستشفى».

واختار الوالدان للأطفال، وهم ثلاث فتيات وصبيان، أسماء أريانا ديزي، وتشارلز باتريك، وإليزابيث ماي، وإيفانجلين روز، وهنري جيمس.

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ووصفت كلارك حملها بالـ«معجزة» لأن فرصة إنجابها خمسة أطفال كانت حسب المستشفى واحدا على 52 مليون.

وقالت باسمة «كوني عالمة رياضيات، أحب هذا النوع من الإحصاءات». وأضافت «كانت فرص فوزنا باليانصيب أكثر بكثير من إنجابنا هذا العدد من الأطفال».

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