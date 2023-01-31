  • Alwasat News
Atwasat

امرأة تلد طفلا داخل قطار بين فرنسا وألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 11:28 صباحا
امرأة تلد طفلا داخل قطار بين فرنسا وألمانيا
صورة مُلتقطة في 19 يناير 2023 تُظهر سكك حديدية فارغة في محطة مونبارناس في باريس (أ ف ب)
alwasat radio

أُطلق اسم «فيليكس» على طفل ولد، صباح الأحد، داخل قطار فائق السرعة يربط فرنسا بألمانيا، على ما أعلنت شركة «إس إن سيه إف» المشغلة للقطار.

 وقرابة الساعة الثامنة صباحا وبعد ساعة واحدة من مغادرة قطار «آيس 9571» باريس، أُبلغ سائق القطار بأنّ إحدى الراكبات تعاني انقباضات وخسرت ماء الجنين، فأبلغ بدوره مركز التشغيل الذي يدير خط القطارات الفائقة السرعة الشرقية، وفق «فرانس برس».

- دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات

وأشارت ناطقة باسم الشركة إلى أنّ نداء أُطلق من القطار، أعقبه حضور طبيب لمساعدة المرأة الحامل المقيمة في ألمانيا.

وتوقف القطار استثنائيا عند الساعة 8,10 صباحا في محطة لورين في لوفينييه في موسيل، ليتمكن عناصر الإغاثة من توفير الرعاية اللازمة للراكبة.  وقالت الناطقة «بسبب حالة طوارئ، جرت عملية الولادة داخل القطار».

وأوضحت أنّ «الأمور سارت بصورة جيدة» والرضيع الذي ولد عند الساعة 9,10 صباحا سُمي فيليكس وتولى رجال الإنقاذ نقله ووالدته إلى مستشفى.

واستأنف القطار الذي كان يُفترض أن يتوجه من باريس إلى شتوتغارت، رحلته متأخرا ساعة وعشرين دقيقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر

كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر
ماكرون: تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة «أمر غير مستبعد»

ماكرون: تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة «أمر غير مستبعد»
الدنمارك أول منتخب في التاريخ يحرز 3 ألقاب متتالية بـ«مونديال اليد»

الدنمارك أول منتخب في التاريخ يحرز 3 ألقاب متتالية بـ«مونديال اليد»
اتحاد الكرة الليبي يبحث عقد جلسات حوارية مع الوسط الرياضي بعد أزمة «شان 2023»

اتحاد الكرة الليبي يبحث عقد جلسات حوارية مع الوسط الرياضي بعد أزمة «شان 2023»
ماذا تغير منذ كارثة تحطّم «كولومبيا» قبل 20 عاما؟

ماذا تغير منذ كارثة تحطّم «كولومبيا» قبل 20 عاما؟
الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي

الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي
كاريكاتير خيري - جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

كاريكاتير خيري - جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود

شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود
«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية

«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية
جونسون: بوتين هددني بقوله «لا أريد أن أؤذيك.. الصاروخ يستغرق دقيقة واحدة»

جونسون: بوتين هددني بقوله «لا أريد أن أؤذيك.. الصاروخ يستغرق دقيقة واحدة»
هل انتهى محمد صلاح؟.. أسباب تراجع مستوى «الملك المصري»

هل انتهى محمد صلاح؟.. أسباب تراجع مستوى «الملك المصري»
الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه

الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي

خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»

وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع ...
«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة

«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة
تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط

تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط
لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة

لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم

بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
شرطة سكوتلاند يارد تكشف ملابسات مقتل عامل في حفرة آلة تبول
شرطة سكوتلاند يارد تكشف ملابسات مقتل عامل في حفرة آلة تبول
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم
لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة
لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة
«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية
«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية
اليابان تبحث عن متزلجين فقدا عقب انهيار ثلجي
اليابان تبحث عن متزلجين فقدا عقب انهيار ثلجي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتراف أحد عناصر شرطة لندن باغتصاب 24 امرأة
اعتراف أحد عناصر شرطة لندن باغتصاب 24 امرأة...
في عمر الـ93.. زواج ثاني إنسان وطأت قدماه سطح القمر
في عمر الـ93.. زواج ثاني إنسان وطأت قدماه سطح القمر...
تغريم الخطوط الجوية الهندية بسبب حادث تبول
تغريم الخطوط الجوية الهندية بسبب حادث تبول...
السنة القمرية الجديدة.. «أرنب» في أنحاء العالم و«قط» في فيتنام وحدها
السنة القمرية الجديدة.. «أرنب» في أنحاء العالم و«قط» في ......
عبودية جنسية في الهند تحت ستار عبادة إلهة الخصوبة
عبودية جنسية في الهند تحت ستار عبادة إلهة الخصوبة...
المزيد
امرأة تلد طفلا داخل قطار بين فرنسا وألمانيا
امرأة تلد طفلا داخل قطار بين فرنسا وألمانيا...
السيرك لم يعد مجرد «بهلوانيات»
السيرك لم يعد مجرد «بهلوانيات»...
المتزلجان المفقودان في اليابان.. وجدا ميتين
المتزلجان المفقودان في اليابان.. وجدا ميتين...
اليابان تبحث عن متزلجين فقدا عقب انهيار ثلجي
اليابان تبحث عن متزلجين فقدا عقب انهيار ثلجي...
«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية
«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية...
المزيد