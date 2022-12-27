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دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 ديسمبر 2022, 02:05 مساء
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات
غالبا ما يُجرى الإبلاغ عن عمليات الاحتيال في الوظائف الحكومية في الهند (أ ف ب)
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تحقق الشرطة الهندية بدلهي في شكوى احتيال وظيفي تعرض له حوالي 28 رجلا، في عملية خداع تضمنت قيامهم بإحصاء عدد القطارات في إحدى المحطات لعدة أيام.

واعتقد الرجال أنهم كانوا يتدربون على وظيفة مع شركة السكك الحديدية الهندية، وفق «بي بي سي عربي».

وأبلغ مسؤول سابق في الجيش الشرطة بعملية الاحتيال، وقال إنه عرَّف الرجال على المحتالين المزعومين دون علمه بنواياهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الضحايا دفعوا ما بين 200 ألف روبية (2400 دولار) و2.4 مليون روبية لكل منهم للحصول على الوظيفة.

وشرع قسم الجرائم الاقتصادية بشرطة دلهي في التحقيق بعملية الاحتيال المزعومة في نوفمبر، لكن أخبار عملية الاحتيال لم يُعلن عنها إلا الأسبوع الماضي.

مصدر رزق
قالت الشرطة في مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية إن معظم ضحايا «Tinder scam» كانوا من الرجال الذين يبحثون عن لقاءات عابرة.

وطُلب من الرجال، وهم من ولاية تاميل نادو الجنوبية، الوقوف عند أرصفة مختلفة بمحطة السكك الحديدية الرئيسية في دلهي لمدة ثماني ساعات كل يوم لمدة شهر تقريبا. وذكرت وكالة أنباء «برس ترست» الهندية أنهم أحصوا عدد القطارات التي كانت تمر عبر المحطة كل يوم.

ووُعد الرجال بأنهم سيتم توظيفهم كمفتشي تذاكر أو مساعدين في إدارة مرور القطارات، أو كتبة في شركة السكك الحديدية، أحد أكبر جهات العمل في الهند.

وقال أحد الضحايا لجريدة «ذا إنديان إكسبرس» إنه كان يبحث عن وظيفة ومصدر رزق لدعم أسرته بعد جائحة «كوفيد-19». وأضاف: «ذهبنا إلى دلهي للتدريب - كل ما كان يتوجب علينا القيام به هو إحصاء عدد القطارات. كنا نشك في طريقة التدريب هذه، لكن المتهم كان صديقا عزيزا لجارنا. أشعر بالخجل الآن».

فحوصات مزيفة
وقال ضابط الجيش السابق، الذي قدم الشكوى إلى الشرطة، لوكالة أنباء «برس ترست» الهندية، إنه كان يساعد الشباب، الذين قدموا من مسقط رأسه في منطقة فيرودوناجار بتاميل نادو، في العثور على وظائف «دون أي فائدة مالية» لنفسه. وأضاف أنه التقى بشخص يدعى سيفارامان، ادعى أن له صلات بمسؤولين ونواب ووزراء، وعرض مساعدة هؤلاء الشباب العاطلين عن العمل في إيجاد وظائف حكومية.

ثم عرَّف المحتال ضابط الجيش والضحايا الآخرين برجل آخر، اصطحبهم لإجراء فحوصات طبية مزيفة. وتوقف الرجل فيما بعد عن الرد على مكالماتهم الهاتفية. وقال بعض الضحايا إنهم اقترضوا الأموال لدفعها للمحتالين.

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وغالبا ما يُجرى الإبلاغ عن عمليات الاحتيال في الوظائف الحكومية في الهند، إذ إن ملايين الشباب في أمس الحاجة إلى فرصة عمل دائمة وآمنة.

وفي مارس 2021، قالت الشرطة في مدينة حيدر ىباد الجنوبية إنها ألقت القبض على رجلين يعتقد أنهما خدعا حوالي مئة شخص ظنوا أن شركة السكك الحديدية وظفتهم.

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