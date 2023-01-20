  • Alwasat News
Atwasat

انتشال جثة طفل فيتنامي سقط في حفرة بعمق 35 مترا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 02:26 مساء
انتشال جثة طفل فيتنامي سقط في حفرة بعمق 35 مترا
عمال إغاثة يحاولون إنقاذ طفل سقط في حفرة بموقع بناء جسر في جنوب فيتنام، قبل إعلان وفاته في 4 يناير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

ذكرت وسائل إعلام حكومية، الجمعة، أن وحدات الإنقاذ في فيتنام انتشلت جثة طفل في سن العاشرة سقط قبل أسابيع في حفرة بعمق 35 متراً في موقع بناء جسر في جنوب البلاد.

وكان تاي لاي هاو نام سقط في 31 ديسمبر داخل عمود خرساني عرضه 25 سنتمتراً وعمقه 35 متراً، استُحدث لبناء جسر جديد، فيما كان على ما يبدو يبحث عن خردة، حسب «فرانس برس».

- في عملية استمرت 6 أيام... انتشال جثة طفل مفقود من داخل بئر في تاجوراء

وحاول عناصر الإنقاذ في مقاطعة دونغ ثاب أن يحفروا في الأرض المحيطة لسحب العمود وإنقاذ الطفل، إلا أنّ جهودهم باءت بالفشل.

 جثة الطفل 
وبعد أربعة أيام من سقوط الطفل، أعلنت السلطات وفاته مؤكدةً أنّ انتشال جثته سيكون «مهمة صعبة جدا». وانكب مئات الجنود والخبراء في مجال الهندسة على هذه المهمة.

في وقت مبكر من الجمعة، انتُشلت جثة الطفل بعدما نزل عناصر الإنقاذ إلى عمق 25 مترا ثم استخدموا معدات خاصة لسحبها، على ما أوضح موقع «في إن إكسبرس» الإخباري. وسُلّمت جثة الطفل لأسرته كي تدفنها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!

كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!
نصرالدين الفزاني: تسجيل المواقع الليبية على القوائم العالمية يعزز قيمتها الثقافية

نصرالدين الفزاني: تسجيل المواقع الليبية على القوائم العالمية يعزز قيمتها ...
مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين

مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين
الموت يغيب مؤسس فرقة «بيردس» الأميركية

الموت يغيب مؤسس فرقة «بيردس» الأميركية
طفل مكسيكي يقتل صديقه بمسدس عائلته

طفل مكسيكي يقتل صديقه بمسدس عائلته
إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين

إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين
الانتهاء من تصوير المسلسل المصري - الليبي «في الهوى سوى»

الانتهاء من تصوير المسلسل المصري - الليبي «في الهوى سوى»
في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل

في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل
شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي

شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي

بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني

بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني
كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»

كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»
ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي

ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي
يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو

يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو
بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» في موعده

بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» ...
«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي

«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي
بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)

بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)
كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد»

كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد»
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة عميدة سن البشرية عن 118 عاما
وفاة عميدة سن البشرية عن 118 عاما
اعتراف أحد عناصر شرطة لندن باغتصاب 24 امرأة
اعتراف أحد عناصر شرطة لندن باغتصاب 24 امرأة
قتل أنثى نمر هاربة من إحدى مزارع جنوب أفريقيا
قتل أنثى نمر هاربة من إحدى مزارع جنوب أفريقيا
العثور على كوكايين داخل علبة تحوي معدات إلكترونية بميناء لوهافر
العثور على كوكايين داخل علبة تحوي معدات إلكترونية بميناء لوهافر
عاش على الكاتشاب.. نجاة رجل تاه في البحر 24 يوما
عاش على الكاتشاب.. نجاة رجل تاه في البحر 24 يوما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة...
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022...
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ......
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث...
«أنتم مصابون بالسرطان»..تهنئة بعيد الميلاد تثير ذعر المرضى
«أنتم مصابون بالسرطان»..تهنئة بعيد الميلاد تثير ذعر المرضى...
المزيد
انتشال جثة طفل فيتنامي سقط في حفرة بعمق 35 مترا
انتشال جثة طفل فيتنامي سقط في حفرة بعمق 35 مترا...
طفل مكسيكي يقتل صديقه بمسدس عائلته
طفل مكسيكي يقتل صديقه بمسدس عائلته...
عميدة سن البشرية الجديدة.. إسبانية بعمر الـ115 عاما
عميدة سن البشرية الجديدة.. إسبانية بعمر الـ115 عاما...
عاش على الكاتشاب.. نجاة رجل تاه في البحر 24 يوما
عاش على الكاتشاب.. نجاة رجل تاه في البحر 24 يوما...
العثور على كوكايين داخل علبة تحوي معدات إلكترونية بميناء لوهافر
العثور على كوكايين داخل علبة تحوي معدات إلكترونية بميناء ......
المزيد