انتشال جثة طفل فيتنامي سقط في حفرة بعمق 35 مترا

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وسائل إعلام حكومية، الجمعة، أن وحدات الإنقاذ في فيتنام انتشلت جثة طفل في سن العاشرة سقط قبل أسابيع في حفرة بعمق 35 متراً في موقع بناء جسر في جنوب البلاد.

وكان تاي لاي هاو نام سقط في 31 ديسمبر داخل عمود خرساني عرضه 25 سنتمتراً وعمقه 35 متراً، استُحدث لبناء جسر جديد، فيما كان على ما يبدو يبحث عن خردة، حسب «فرانس برس».

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وحاول عناصر الإنقاذ في مقاطعة دونغ ثاب أن يحفروا في الأرض المحيطة لسحب العمود وإنقاذ الطفل، إلا أنّ جهودهم باءت بالفشل.

جثة الطفل

وبعد أربعة أيام من سقوط الطفل، أعلنت السلطات وفاته مؤكدةً أنّ انتشال جثته سيكون «مهمة صعبة جدا». وانكب مئات الجنود والخبراء في مجال الهندسة على هذه المهمة.

في وقت مبكر من الجمعة، انتُشلت جثة الطفل بعدما نزل عناصر الإنقاذ إلى عمق 25 مترا ثم استخدموا معدات خاصة لسحبها، على ما أوضح موقع «في إن إكسبرس» الإخباري. وسُلّمت جثة الطفل لأسرته كي تدفنها.