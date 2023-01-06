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خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 03:09 مساء
خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟
صاحب محل الحلويات البلجيكي لوك دو ويردت يحمل إحدى كعكات عيد الغطاس في يد، وفي الأخرة قطعة ذهبية، 5 يناير 2023 في بروكسل (أ ف ب)
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وضع محل للحلويات، في بروكسل، بعض القطع الذهبية في «كعكة الملوك»، التي تعد من تقاليد الاحتفال بعيد الغطاس في بلجيكا ودول عدة أخرى.

وجرت العادة على أن تخبأ في هذه الكعكات مفاجأة بلاستيكية، ويكون آكل القطعة التي تحويها الفائز المحظوظ، حسب «فرانس برس».

ويعرض لوك دي فيردت بفخر أربع قطع دائرية صغيرة من الذهب عيار 18 قيراطا، عليها شعار محله للحلويات. وستوضع هذه القطع الصفراء التي تبلغ قيمة الواحدة منها 500 يورو الجمعة في أربع كعكات يختارها دي فيردت عشوائيا من بين الآلاف.

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ويلاحظ دي فيردت البالغ 60 عاما أمضى 46 منها في إعداد الحلويات إن «الزبائن يحبون الأمر، وهم سعداء جدا»، متوقعا أن تؤدي مبادرته إلى «جذب بعض الزبائن الإضافيين».

وكما هي الحال في فرنسا ودول أخرى، يقبل الناس بكثافة في بلجيكا على تقليد كعكة عيد الغطاس، ويصطفون طوابير لشرائها أمام محال الحلويات، وخصوصا إذا كان الكنز المخبأ وسط اللوز المطحون الذي تحشى به الكعكة مغريا.

ثلاثة آلاف كعكة
يريد دي فيردت الذي أطلق هذه المبادرة عام 2020 صنع ثلاثة آلاف كعكة هذه السنة، اي بزيادة 500 عن العام الماضي.

ويروي أن «الناس كانوا يقفون ساعتين في الطابور» أمام محله عام 2022، وكان يعتذر من نصف المنتظرين عن عدم قدرته على تلبية طلباتهم.

ويشرح أنه اضطر هذه السنة إلى رفع سعر الكعكة بنحو 2 يورو بسبب التضخم. ويوضح أن «أسعار الزبدة والطحين واللوز ارتفعت، وقيمة فاتورة الكهرباء ستزيد ثلاثة أضعاف».

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