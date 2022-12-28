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السعودية تحبط محاولة تهريب 29 طنا من القات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 ديسمبر 2022, 03:45 مساء
السعودية تحبط محاولة تهريب 29 طنا من القات
بائع يمني يمسك كمية من القات في العاصمة صنعاء، 1 مايو 2020 (أ ف ب)
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أعلنت السعودية، الأربعاء، ضبط 29.2 طن من القات خلال الشهر الجاري كانت معدة للتهريب عبر حدودها الجنوبية من اليمن والشمالية من الأردن.

والقات شجيرة منتشرة في شبه الجزيرة العربية خاصة في اليمن وشرق أفريقيا بإثيوبيا والصومال، وتأثيرها مماثل لتلك الموجودة في الأمفيتامينات عند مضغ أوراقها، وفق «فرانس برس».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني قوله إن «الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير (جنوب) وتبوك (شمال) أحبطت محاولات تهريب 29.2 طن من نبات القات المخدر وطن و766 كلغ من مادة الحشيش المخدرة».

شعبية بالغة
وأوضح القريني أن قواته ضبطت هذه المواد المخدرة بين 3-24 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى ضبط 361 متهما من مهربيها بينهم 23 سعوديا و261 يمنيا و70 إثيوبيا.

وفي اليمن المتاخمة للحدود السعودية، يعد استهلاك نبتة القات أمرًا متوارثًا عبر الأجيال ويتمتع بشعبية بالغة لدى السكان. كما ينتشر تدخينه بل وزراعته سرا بين السكان في المدن السعودية المحاذية لليمن.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تفرز عملية مضغ القات «مواد كيميائية» توفر «نشوة معتدلة يقارنها البعض بالنشوة التي يوفّرها شرب القهوة القوية المفعول».

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وتعلن المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، باستمرار ضبط شحنات كبيرة من الكبتاغون الذي تكافح السلطات محاولات تهريبه وتوزيعه منذ سنوات.

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