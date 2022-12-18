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شابة من غوادلوب تحصد لقب «ملكة جمال فرنسا 2023»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 11:10 صباحا
شابة من غوادلوب تحصد لقب «ملكة جمال فرنسا 2023»
إنديرا أمبيو خلال تتويجها بلقب ملكة جمال فرنسا على يد حاملة لقب العام السابق ديان لير، 17 ديسمبر 2022 (أ ف ب)
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توجت إنديرا أمبيو وهي طالبة اتصالات تبلغ 18 عاما، مساء السبت، ملكة جمال فرنسا 2023، في ختام حدث سعى القائمون عليه هذا العام إلى تحديث صورته من خلال تعديل معايير الأهلية للمشاركة في المسابقة.

وقالت أمبيو وهي ملكة جمال منطقة غوادلوب، إنها تعيش «حلم اليقظة» بعد تسلمها التاج الفضي والأزرق من حاملة اللقب السابقة ديان لاير، وفق «فرانس برس».

خلال المسابقة، دافعت أمبيو عن النساء المصابات بالسرطان، وشجعت منتخب فرنسا في كرة القدم قبيل مباراته، الأحد، ضد الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022، مختتمة كلامها بعبارة «Allez les Bleus!» (التشجيع الشهير لمنتخب «الديوك»).

وشهدت مسابقة هذا العام تخفيفاً لشروط الأهلية المطلوبة للمتسابقات، بعدما كانت في السابق تفرض بأن يتراوح عمرهنّ بين 18 و24 عاما وألا يقل طول قامتهن عن 1,70 متر وأن يكنّ من دون أطفال.

لكن بحسب الشروط الجديدة، بات يمكن لأي فرنسية تبلغ 18 عاما وما فوق المشاركة في المسابقة، من دون أي شرط مرتبط بطول القائمة أو الوضع العائلي. كما بات مسموحا وجود أوشام ظاهرة على الجسم للمرة الأولى في تاريخ المسابقة العريقة.

الأمسية الجمالية
كذلك، سُمح بمشاركة النساء المتحولات جنسيا المسجلات كإناث في السجلات المدنية، بحسب رئيسة الهيئة المنظمة لمسابقة ملكة جمال فرنسا أليكسيا لاروش جوبير.

وتضمنت الأمسية الجمالية على جري العادة استعراضا للمواهب وعروضا بملابس مختلفة، من فساتين السهرة وثياب البحر.

غير أن التغييرات في شروط الأهلية لم تنجح في إخماد الانتقادات بالكامل، إذ وصفت المجموعة النسوية الفرنسية «Osez le féminisme» (تجرؤوا على النسوية) التعديلات بأنها «طلاء أبيض على جدار متداع».

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