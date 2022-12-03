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أعادا 20 ألف فرنك إلى صاحبها فأصبحا حديث وسائل الإعلام السويسري

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 ديسمبر 2022, 02:20 مساء
أعادا 20 ألف فرنك إلى صاحبها فأصبحا حديث وسائل الإعلام السويسري
أوراق نقدية من فئة ألف فرنك سويسري، الصورة التُقطت في لوزان بتاريخ 27 أكتوبر 2008 (أ ف ب)
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أعاد سويسريان مبلغ 20 ألف فرنك سويسري نقدًا (نحو 21253 دولارًا) إلى مسن أبكم، كان أضاعه في مرأب للسيارات، فباتا حديث وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت شرطة كانتون فاليه، في بيان، أن الرجل ذهب بسيارته إلى الصراف الآلي في مارتيني لسحب هذا المبلغ الكبير، حسب «فرانس برس».

وعقب وصوله إلى منزله، أدرك أنه أضاع المال فتوجه إلى أقرب مركز للشرطة حتى يبلغ عن حادثة سرقة يحتمل أن يكون تعرض لها.

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إلا أن الأموال لم تُسرق بل عثر عليها ثنائي في المكان الذي ركن فيه الرجل سيارته، وكانت داخل مغلف مع فاتورة السحب وعنوان منزل الرجل.

وأشار بيان الشرطة إلى أن «الثنائي الذي عثر على الأموال توجه إلى منزل الرجل لإعادة الأموال إليه»، وكافأ العجوز الثنائي على خطوتهما النبيلة بمنحهما مبلغ 500 فرنك.

وأشارت شرطة كانتون فاليه إلى أن «المنطقة شهدت قصة نزاهة بطلاها مواطنان، وتستحق تمكين السكان من الاطلاع عليها في بداية زمن الأعياد».

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